Сегодня, 1 октября, в Клетском районе Волгоградской области личному составу райотдела полиции был представлен новый руководитель. По сообщению ГУ МВД России по региону, ОМВД России по Клетскому району возглавил майор полиции Алексей Кузнецов.

До назначения на эту должность он работал заместителем начальника райотдела полиции.

Алексей Кузнецов является уроженцем хутора Калмыковский Клетского района. Службу в органах внутренних дел он начал в 2004 году в должности участкового уполномоченного милиции Клетского РОВД. Потом служил в уголовном розыске на протяжении более 17 лет. В 2022 году был назначен заместителем начальника Отделения МВД России по Клетскому району.

Неоднократно награждался ведомственными наградами.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области