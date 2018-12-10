Общество

Жителям Краснослободска под Волгоградом оставили развалины и пожарища на месте аварийных домов (ФОТОШОК)

Общество 03.12.2018 16:40
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03.12.2018 16:40



Как кинокадр из картины про сожженные фашистами деревни – именно так выглядит сегодня улица Лизы Чайкиной в Краснослободске Среднеахтубинского района Волгоградской области, где еще недавно стояло больше десятка старых домов. Одиноко устремленные в небо трубы от печек, полуразрушенные и обгоревшие фундаменты, а из современной «палитры» - мусорные завалы. 




Все это «наследство» досталось жителям близлежащего частного сектора после того, как в Краснослободске отчитались о завершении программы переселения из аварийного жилья. Радостное для кого-то событие обернулось проблемами для десятков семей, которые живут на соседних улицах. 



После того, как осенью прошлого года из старых деревянных двухэтажек выехали последние жильцы, заброшенные строения тут же облюбовали антисоциальные элементы, которые держали жителей частных домов в постоянном напряжении. «Сколько раз мы вызывали сюда пожарных, брошенные дома постоянно поджигались, в результате один так и сгорел. Все это привело к верховому пожару, мы просто чудом не потеряли наши дома», - рассказали краснослободцы. 


Когда весной здесь начались работы по разбору домов, у людей появилась надежда на то, что хотя бы ночью можно теперь спать спокойно, а не дежурить с телефонной трубкой в руках. 


Но радость была преждевременной. Сноса домов как такового не случилось. Приехали какие-то люди, выбрали более-менее целые деревянные брусы, выдернули их из стен, погрузили и уехали восвояси. В итоге дома так и не разобрали до конца, а нынешние развалины, как подозревают краснослободцы, и вовсе уже не волнуют ни добытчиков стройматериалов, ни городские власти. 


«Мало того, что эти груды деревянного хлама могут вспыхнуть, как спичка, а в нескольких метрах от развалин стоят наши дома, так еще сюда стали свозить мусор со всей округи, - рассказывают краснослободцы. - Весной все это превратится в рассадник инфекции и антисанитарии». 


По словам жителей Краснослободска, еще недавно они жили в райском уголке – всего в нескольких метрах отсюда затон ерика Верблюд, здесь ловили рыбу, а по утрам людей будили птицы. После того, как власти забыли убраться после сноса домов, они потеряли покой и надежду на то, что пейзаж вокруг их подворий перестанет напоминать сцены из фильма-катастрофы. 


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