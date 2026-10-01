



Жители Волгоградской области с 1 октября будут больше платить за коммуналку и за железнодорожные билеты, а для некоторых категорий населения выросли пенсии. ИА «Высота 102» проанализировало, что изменилось для волгоградцев с сегодняшнего дня.





ЖКХ

Итак, с 1 октября в регионе повысились тарифы на ЖКХ. Неприятным сюрпризом для жителей стало распоряжение правительства РФ, которое пересмотрело предельный уровень индексации тарифов в Волгоградской области, увеличив его с 8,9% до 11,2%. В администрации Волгоградской области поясняли, что индекс показывает, насколько в среднем может вырасти итоговая сумма в квитанции за услуги ЖКХ. При этом размер общей платы зависит от личного набора услуг и тарифов на них, наличия приборов учета, показаний счетчиков и других факторов. Несмотря на эту корректировку, заверяли чиновники, в Волгоградской области даже с учётом изменений повышение квартплаты останется на одном из самых низких уровней среди регионов, где соответствующий показатель был пересмотрен.

Тем не менее волгоградцам придется привыкать к новым цифрам и суммам в квитанциях, которые они получат уже в начале ноября.

Льготный тариф на питьевую воду и водоотведение стал больше на 5 руб. 01 коп; водоотведение подорожало на 3 руб. 23 коп. Льготные тарифы на теплоснабжение и на горячую воду увеличились на 13,9%. Стоимость электроэнергии для горожан, пользующихся газовыми плитами, выросла на 76 копеек. Для жителей сельской местности, а также тех, кто живёт в домах с электроплитами и электроотопителями, тариф сохранится ниже базового уровня и подорожает на 6 копеек. С 1 октября также на 9,07% выросла цена на газ, который используют для приготовления пищи: при расчете по нормативу (при отсутствии счетчика) платеж на одного человека изменится на 13,14 руб. – 157,94 руб. вместо 144,80 руб.

Но не все в коммунальной сфере дорожает. С 1 октября для жителей МКД и индивидуальных жилых домов в городских округах и городских населенных пунктах нормативы накопления отходов снизились на 24,3% и 10,3% по отношению к действующим. Для жителей частных домов в сельской местности произойдет незначительное увеличение норматива накопления отходов – на 1,7%. Изменение этого показателя обернется перерасчетом сумм в квитанции за сбор и утилизацию мусора.





Семейная ипотека

С сегодняшнего дня изменились правила получения семейной ипотеки. Теперь ставки дифференцированы и зависят от количества детей и региона, где проживают семьи.

Для Волгоградской области и других регионов, не включающих Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, установлены следующие правила:

- для семей с пятью и более детьми процентная ставка — 2%, максимальная сумма кредита — 10 млн рублей;

- для семей с четырьмя детьми — ставка 4%, лимит — 10 млн рублей;

- для семей с двумя детьми — ставка 8%, лимит — 8 млн рублей;

- для семей с одним ребёнком — ставка 10%, лимит — 6 млн рублей.

При этом ставка льготного кредита на строительство частного дома, завершение строительства или приобретение земельного участка с последующим возведением жилья остаётся неизменной – 6%, независимо от числа детей и региона. Также установлен максимальный срок субсидирования – 15 лет.





Ж/д билеты

Волгоградцы с сегодняшнего дня будут больше платить за железнодорожные билеты. Повышение на 9,2% затронуло плацкартные и общие вагоны, а также места для сидения в скорых и пассажирских составах. По оценкам аналитиков, средний чек для пассажира увеличится примерно на 173–200 рублей.

Повышение не отразилось на стоимости проезда в купейных вагонах и СВ. Тарифы в этих категориях не регулируются государством напрямую и формируются системой динамического ценообразования, которая учитывает текущий спрос, сезонность и количество оставшихся мест.





Пенсии

С 1 октября некоторые категории жителей Волгоградской области начнут получать повышенные пенсии. Так, пенсионерам после 80 лет удвоили выплату до 19 169 рублей. Проиндексируют также выплаты бывшим военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств на 4%.



