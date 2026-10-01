Главное

Надежная связь для тысяч волжан: АО «ВОЭ» подключило новую вышку сотовой сети к энергосистеме Трамвай и экология: почему электротранспорт снова становится главным трендом В Волгограде глава Дзержинского района Таций по-тихому покинул свой пост В Волгограде на месте лагеря «ДУЛАГ-205» воздвигнут мемориал «Серебряные» ракетки волгоградских девушек на турнире в Армении

Актуально

Внимание к себе не привлекал: все, что известно о расстреле многодетного волгоградца в «Магните» и убийце

Тестовый режим истёк: с 1 октября парковки в Волгограде за ноль рублей станут платными

«Это – наш ответ нацистам». Главы силовых структур открыли Вахту Памяти на месте «лагеря смерти» под Сталинградом

Федеральные новости

Федеральные новости
 Песков: Кремль продолжит поддерживать героев СВО
Кремль принимает активное участие в реализации программ поддержки участников СВО и продолжит эту работу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли...
Федеральные новости
 Минобороны: ВС РФ поразили цех по производству катеров и судно в Черноморске
Вооружённые силы России продолжают наносить удары по логистическим и коммуникационным центрам, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В ночь на 1 октября...
Общество

Рост коммуналки и пенсий: что изменилось в жизни волгоградцев с 1 октября

Общество 01.10.2026 19:05
0
01.10.2026 19:05


Жители Волгоградской области с 1 октября будут больше платить за коммуналку и за железнодорожные билеты, а для некоторых категорий населения выросли пенсии. ИА «Высота 102» проанализировало, что изменилось для волгоградцев с сегодняшнего дня. 

ЖКХ

Итак, с 1 октября в регионе повысились тарифы на ЖКХ. Неприятным сюрпризом для жителей стало распоряжение правительства РФ, которое пересмотрело предельный уровень индексации тарифов в Волгоградской области, увеличив его с 8,9% до 11,2%. В администрации Волгоградской области поясняли, что индекс показывает, насколько в среднем может вырасти итоговая сумма в квитанции за услуги ЖКХ. При этом размер общей платы зависит от личного набора услуг и тарифов на них, наличия приборов учета, показаний счетчиков и других факторов. Несмотря на эту корректировку, заверяли чиновники, в Волгоградской области даже с учётом изменений повышение квартплаты останется на одном из самых низких уровней среди регионов, где соответствующий показатель был пересмотрен.

Тем не менее волгоградцам придется привыкать к новым цифрам и суммам в квитанциях, которые они получат уже в начале ноября. 

Льготный тариф на питьевую воду и водоотведение стал  больше на 5 руб. 01 коп; водоотведение подорожало на 3 руб. 23 коп. Льготные тарифы на теплоснабжение и на горячую воду увеличились на 13,9%. Стоимость электроэнергии для горожан, пользующихся газовыми плитами, выросла  на 76 копеек. Для жителей сельской местности, а также тех, кто живёт в домах с электроплитами и электроотопителями, тариф сохранится ниже базового уровня и подорожает на 6 копеек. С 1 октября также на 9,07% выросла цена на газ, который используют для приготовления пищи: при расчете по нормативу (при отсутствии счетчика) платеж на одного человека изменится на 13,14 руб. – 157,94 руб. вместо 144,80 руб.

Но не все в коммунальной сфере дорожает. С  1 октября для жителей МКД и индивидуальных жилых домов в городских округах и городских населенных пунктах нормативы накопления отходов снизились на 24,3% и 10,3% по отношению к действующим. Для жителей частных домов в сельской местности произойдет незначительное увеличение норматива накопления отходов – на 1,7%. Изменение этого показателя  обернется перерасчетом сумм в квитанции за сбор и утилизацию мусора. 

Семейная ипотека

С сегодняшнего дня изменились правила получения семейной ипотеки. Теперь ставки дифференцированы и зависят  от количества детей и региона, где проживают семьи. 

Для Волгоградской области и других регионов, не включающих Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, установлены следующие правила: 

- для семей с пятью и более детьми процентная ставка — 2%, максимальная сумма кредита — 10 млн рублей;

- для семей с четырьмя детьми — ставка 4%, лимит — 10 млн рублей;

- для семей с двумя детьми — ставка 8%, лимит — 8 млн рублей;

- для семей с одним ребёнком — ставка 10%, лимит — 6 млн рублей.

При этом ставка льготного кредита на строительство частного дома, завершение строительства или приобретение земельного участка с последующим возведением жилья остаётся неизменной – 6%, независимо от числа детей и региона. Также установлен максимальный срок субсидирования – 15 лет. 

Ж/д билеты

Волгоградцы с сегодняшнего дня будут больше платить за железнодорожные билеты. Повышение на 9,2% затронуло  плацкартные и общие вагоны, а также места для сидения в скорых и пассажирских составах. По оценкам аналитиков, средний чек для пассажира увеличится примерно на 173–200 рублей. 

Повышение не отразилось на стоимости проезда в купейных вагонах и СВ. Тарифы в этих категориях не регулируются государством напрямую и формируются системой динамического ценообразования, которая учитывает текущий спрос, сезонность и количество оставшихся мест.

Пенсии

С 1 октября некоторые категории жителей Волгоградской области начнут получать повышенные пенсии. Так,  пенсионерам после 80 лет удвоили выплату до 19 169 рублей. Проиндексируют также выплаты бывшим военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств на 4%.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
01.10.2026 21:02
Общество 01.10.2026 21:02
Комментарии

0
Далее
Общество
01.10.2026 20:03
Общество 01.10.2026 20:03
Комментарии

0
Далее
Общество
01.10.2026 19:37
Общество 01.10.2026 19:37
Комментарии

0
Далее
Общество
01.10.2026 19:05
Общество 01.10.2026 19:05
Комментарии

0
Далее
Общество
01.10.2026 18:01
Общество 01.10.2026 18:01
Комментарии

0
Далее
Общество
01.10.2026 17:54
Общество 01.10.2026 17:54
Комментарии

0
Далее
Общество
01.10.2026 16:01
Общество 01.10.2026 16:01
Комментарии

0
Далее
Общество
01.10.2026 15:15
Общество 01.10.2026 15:15
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.10.2026 14:36
Общество 01.10.2026 14:36
Комментарии

0
Далее
Общество
01.10.2026 13:37
Общество 01.10.2026 13:37
Комментарии

0
Далее
Общество
01.10.2026 13:16
Общество 01.10.2026 13:16
Комментарии

0
Далее
Общество
01.10.2026 13:09
Общество 01.10.2026 13:09
Комментарии

0
Далее
Общество
01.10.2026 13:02
Общество 01.10.2026 13:02
Комментарии

0
Далее
Общество
01.10.2026 12:41
Общество 01.10.2026 12:41
Комментарии

0
Далее
Общество
01.10.2026 12:20
Общество 01.10.2026 12:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:26
Мэрия Волгограда заплатит 303 тыс. рублей за излив стоков из канализацииСмотреть фотографии
21:18
В Волгоградской области строят 115 МКДСмотреть фотографии
21:02
В ФАС пригрозили регионам отменой завышенных тарифов на свет и газСмотреть фотографии
20:39
Анастасия Захарова в Пекине: старт удался, впереди испытание классомСмотреть фотографии
20:15
Под Волгоградом парашютист спикировал перед светофоромСмотреть фотографииCмотреть видео
20:03
В Камышине пенсионерка перевела мошенникам около полумиллиона рублейСмотреть фотографии
19:37
Волгоградка стала одним из призеров конкурса «Учитель года России»Смотреть фотографии
19:05
Рост коммуналки и пенсий: что изменилось в жизни волгоградцев с 1 октябряСмотреть фотографии
18:01
«Сами вы, наверное, и мухи никогда не обидели»: как сложилась судьба легендарного маршала ВасилевскогоСмотреть фотографии
17:54
В Волгоградской области представили нового начальника райотдела полицииСмотреть фотографии
17:53
«Каустик» вырвал победу у «Ак Барса» в ураганном матче Суперлиги – 39:36Смотреть фотографии
17:13
Локомотив снес «Оку» на железной дороге: водитель авто погибСмотреть фотографии
16:01
Две авиабомбы весом в 550 кг подорвали под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:40
ВС РФ не смягчил приговор водителю Паку за убийство многодетной волгоградкиСмотреть фотографии
15:37
Газ догоняет бензин? На волгоградских заправках дорожает газомоторное топливоСмотреть фотографии
15:15
Спортивные победы заводчан: как металлургическое предприятие поддерживает увлечения сотрудниковСмотреть фотографии
14:54
Сотрудница волгоградской психбольницы похитила у пациента 175 тысячСмотреть фотографии
14:49
Песков: Кремль продолжит поддерживать героев СВОСмотреть фотографии
14:36
В Волгограде с 1 октября стартовала подтопка соцобъектовСмотреть фотографии
13:40
В Волгограде украли 27 млн рублей, выделенных на защиту оросительного канала от паводкаСмотреть фотографии
13:37
Под Волгоградом алиментщика сняли с автобуса по дороге в МосквуСмотреть фотографии
13:16
Волгоградцы и волжане пожаловались на проблемы с дозвономСмотреть фотографии
13:09
Четырехчасовую беспилотную опасность отменили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:02
В Волгограде из-за ДТП изменено движение трамвая №11Смотреть фотографии
12:41
Двое детей остаются в нейрохирургии после ДТП с семью пострадавшими под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:20
Заморозки до -3º надвигаются на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
12:04
«Чтобы не бояться нажать не туда»: Drivee создал инструкцию по заказу такси для пожилых людейСмотреть фотографии
12:02
Дело бойца поп-ММА Коваленко, осквернившего Мамаев курган, дошло до судаСмотреть фотографии
11:56
Бомба, граната и корнерез: на борьбу с жирбергом в Волгограде вышла чудо-машинаСмотреть фотографии
11:51
В Волгограде Наталья Пасечник временно возглавила фонд капремонтаСмотреть фотографии
 