Песков: Кремль продолжит поддерживать героев СВО





Кремль принимает активное участие в реализации программ поддержки участников СВО и продолжит эту работу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли Кремль поддерживать избранных в Госдуму ветеранов спецоперации.

– Как и все в нашей стране, как и все люди, как и все ведомства, как и все партии, собственно, как отдельное подразделение, Кремль, безусловно, будет – он и сейчас принимает самое активное участие в реализации самых различных программ помощи и поддержки наших героев и солдат – и будет продолжать это делать, – сказал Песков.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщила, что впервые в ходе выборов депутатов Госдумы были избраны 46 участников СВО.