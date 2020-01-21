Экология

Нешуточно промежуточно: ученые поделились результатами работы над проектом ГТС в Волго-Ахтубинской пойме

Экология 21.01.2020 16:39
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21.01.2020 16:39


Проектирование комплекса гидротехнических сооружений для обводнения Ахтубы должно завершиться до конца текущего года. В  2021-м году планируется приступить к строительству. Как сообщает ИА «Высота 102», процесс работы над нешуточно масштабным проектом и промежуточные результаты обсудили сегодня на большом совещании с участием губернатора Волгоградской области. Андрей Бочаров, как известно, является одним из инициаторов «экологического проекта 21 века». 

На  сегодняшний день ученые и инженеры АО «Институт Гидропроект» им. С.Я. Жука  работают над поиском оптимальных решений для строительства основных сооружений будущего комплекса ГТС - водоприемника, подводящего канала, здания ГЭС, технических сооружений, а также системы лиманов. 

По мнению специалистов, возведение ГТС позволит создать необходимый гидрологический режим для обводнения верхней части Волго-Ахтубинской поймы, куда вода даже в период весеннего паводка доходит с трудом. Система лиманов позволит накапливать ресурс и перераспределять его в течение года. Для решения главной задачи также предполагается построить напорные сооружения на входе в ерики, которые попадают в зону создаваемого искусственного бассейна.

Ранее проект строительства комплекса гидротехнических сооружений на Ахтубе был представлен президенту Владимиру Путину. Поддержку в реализации «проекта мечты» на уровне федерального правительства губернатору Волгоградской области также обещал ушедший в отставку Дмитрий Медведев. На создание комплекса ГТС выделено 722 миллиона рублей. Само строительство, по предварительным оценкам, обойдется в 10-15 миллиардов. Объект включен в профильную госпрограмму, предусмотрено финансирование из бюджетов разных уровней.

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