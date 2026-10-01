



Танкер MOZART 1, получивший повреждения в результате атаки беспилотника, с июля стоит на якоре в Таганрогском заливе. На его борту остаются 2389 тонн метанола и около 116 тонн дизельного топлива. Как сообщает Привет-Ростов со ссылкой на распоряжение исполняющего обязанности капитана порта Таганрог, ведомства уже заявили об угрозе загрязнения морской среды.

Судно под флагом Панамы вышло из Таганрога 10 июля и направлялось в турецкий порт Лимас. В ночь на 11 июля танкер подвергся атаке беспилотного летательного аппарата. На борту начался пожар, были повреждены надстройка и оборудование. Судно потеряло способность двигаться самостоятельно, и экипаж его покинул.

С тех пор MOZART 1 находится на якоре за пределами порта Таганрог. Черноморско-Азовское морское управление Росприроднадзора указало на возможную угрозу загрязнения Таганрогского залива – этот вывод приведён в распоряжении капитана порта.

Согласно документу, ответственность за удаление судна возложена на собственника – компанию Renata Shipping Ltd., зарегистрированную в Либерии. Владельцу отвели два месяца на подготовку необходимой документации и обязали начать работы не позднее трёх месяцев со дня выдачи распоряжения. Завершить их необходимо до конца 2026 года.

При проведении работ собственник должен принять меры, чтобы метанол, дизельное топливо и масло не попали в воду.