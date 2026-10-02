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В Крыму снова ограничили подачу электричества из-за атаки дронов

Федеральные новости 02.10.2026 11:48
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02.10.2026 11:48


Пятничное утро для жителей некоторых районов Крыма началось с перебоев с электричеством. Причиной стали украинские беспилотники, которые вновь атаковали энергетические объекты полуострова, сообщает ИА «Живая Кубань».

Как пояснили в «Крымэнерго», без света остались несколько населенных пунктов. Чтобы больницы, школы и другие социально значимые объекты продолжали работать, их подключили к резервным источникам питания.

По всему полуострову действуют ограничения на потребление электроэнергии. Отключения линий электропередачи и сетевого оборудования проводятся оперативно – в зависимости от ситуации в конкретном районе: где-то это необходимо для ремонтных работ, где-то – для снижения нагрузки на сеть. Специалисты прилагают все усилия, чтобы как можно скорее вернуть свет потребителям.

Напомним, в ночь на 2 октября ВСУ совершили очередной теракт на территории Волгограда. В результате удара беспилотниками по промышленной инфраструктуре и падения обломков БпЛА произошло возгорание в многоквартирном доме, один человек пострадал. Закрытие воздушного пространства Росавиацией привело к массовой задержке рейсов. 

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