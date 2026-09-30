На юге России веден режим повышенной готовности из-за шторма





В Новороссийске введен режим «Повышенная готовность» из-за непогоды. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко, передает ИА «Живая Кубань».

Ночью в отдельных районах порывы ветра достигали 25 метров в секунду. В городские службы поступило 35 обращений, связанных с упавшими деревьями, обрывами проводов и поврежденными элементами благоустройства. В службу спасения за сутки поступило 20 заявок по поваленным деревьям.

Произошло два аварийных отключения энергоснабжения – бригады уже работают над восстановлением подачи электроэнергии. В районе набережной порывами ветра повалило фонарные столбы и опоры линий электропередач.

По прогнозам Краснодарского ЦГМС, до 1 октября местами в регионе ожидается комплекс метеоявлений: сильный дождь, ливень с грозой, градом и ветром до 20–25 метров в секунду. На реках Черноморского побережья возможны подъёмы уровней воды, местами – с превышением неблагоприятных отметок.

Жителей и гостей города-героя просят соблюдать меры безопасности. Все службы работают в усиленном режиме.