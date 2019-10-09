«Заходите!»: Дмитрий Медведев пообещал губернатору Волгоградской области поддержку в реализации проекта мечты
Общество 09.10.2019 13:58
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09.10.2019 13:58
Стенд Волгоградской области на всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень», открытой сегодня в Москве, привлек особое внимание председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Как сообщает ИА «Высота 102», вместе с главой правительства стенд осмотрели заместитель председателя правительства по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии Алексей Гордеев и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Губернатор Андрей Бочаров рассказал гостям о проекте мечты. «По вашему поручению, Дмитрий Анатольевич, мы приступили к реализации наиважнейшего не только для Волгоградской области, но и всего юга России проекта по обводнению реки Ахтуба и Волго-Ахтубинской поймы. Это крупнейшая речная долина, которую образовали реки Волга и Ахтуба. Ее протяженность-450 километров, ширина -до 40 километров. На сегодняшний день мы приступили к проектированию, которое завершится к концу 2020 года. Строительство комплекса гидротехнических сооружений даст возможность, с одной стороны, решить часть экологических проблем, на территории, где проживают 500 тысяч человек, с другой-увеличить практически вдвое мелиорацию и объем производства овощей». В ответ Дмитрий Медведев заметил, что тема очень важная и дал понять, что поддержит главу региона в реализации грандиозных планов.
Ранее проект строительства комплекса гидротехнических сооружений на Ахтубе был представлен президенту Владимиру Путину. На создание проекта выделено 722 миллиона рублей. Само строительство, по предварительным оценкам, обойдется в 10-15 миллиардов. Объект включен в профильную госпрограмму, предусмотрено финансирование из бюджетов разных уровней.
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