ВС России нанесли удар по мосту через Днепр в Киеве

Вооруженные Силы России поразили автожелезнодорожный мост через реку Днепр в Киеве, который ВСУ использовали для переброски войск и поставок военных грузов на Донбасс. По информации Минобороны РФ, удары наносились беспилотными летательными аппаратами.

Помимо важного транспортного объекта ночью поражены портовая и энергетическая инфраструктура Украины. В населенном пункте Наливайковка в Киевской области атакована электроподстанция Киевская, которая обеспечивала переток электроэнергии и ее распределение для объектов ВПК.

В Одесской области нанесены удары по производственно-промышленному комплексу в порту Измаил, обеспечивавший прием, хранение и транспортировку военных грузов и топлива для нужд ВСУ. А в Черном море поражен следующий в порт Одессы сухогруз с военным имуществом.

Фото Минобороны России