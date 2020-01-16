



Обыски прошли сегодня в рабочем кабинете и по месту жительства заместителя главы администрации Светлоярского района Волгоградской области Андрея Горбунова, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «СоцИнформБюро» . Также обыски коснулись бывшего заместителя главы района Сергея Звезденкова. Факт проведения оперативных мероприятий подтвердили в региональном Главке МВД. По предварительной информации, речь идет о расследовании ГСУ уголовного дела о масштабном хищении канализационных труб.

Ранее, как сообщало ИА «Высота 102» , общественники направляли в прокуратуру и другие инстанции письма с информацией о том, что в начале 2000-х годов руководящими сотрудниками администрации Светлоярского района якобы были организованы работы по демонтажу 25 километров трубопровода и 56 штук стальных задвижек на коллекторе перекачки хозяйственных фекальных вод от поселка Светлый Яр на очистные сооружения «Каустика». Кроме того, по данным борцов с коррупцией, летом прошлого года на территории Светлоярского района концессионер ООО «Осока-Лик» вблизи животноводческой точки Кресты демонтировал напорный канализационный коллектор, предназначенный для транспортировки стоков.

«Демонтируемый канализационный коллектор является муниципальной собственностью и его незаконный демонтаж, а фактически открытое хищение осуществляется с молчаливого согласия местных властей, что указывает на коррупционную составляющую. Ориентировочная стоимость демонтированной к настоящему времени трубы (8 километров трубы от отстойника завода БВК и 300-400 м не доходя до ООО «Степь), составляет более 10 миллионов рублей», - авторы обращения высказали предположение, что денежные средства от реализации трубы в бюджет не поступали.

После того, как тема была поднята в СМИ ( в частности проблему осветило ИА «СоцИнформБюро») , глава администрации Светлоярского района Татьяна Распутина решила судиться с журналистами. На последнем судебном заседании, которое прошло буквально пару дней назад, на вопрос: «Какие меры вы предпринимали по недопущению ситуации с хищением, а также с фактическим сливом жидких бытовых отходов в непредназначенные для этого места?», представитель администрации Светлоярского района ответил невнятно, пояснив, что трубы переданы в концессию. В свою очередь, судья направила соответствующий запрос в ГСУ ГУМВД России по Волгоградской области, в котором истребовала копию постановления о возбуждении уголовного дела по факту хищения труб, копию итогового постановления, а также сведения о подозреваемых и потерпевших.



