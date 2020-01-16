В администрацию Светлоярского района Волгоградской области пришли с обысками по делу о хищении канализационных труб
Борьба с коррупцией 16.01.2020 16:01
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16.01.2020 16:01
Обыски прошли сегодня в рабочем кабинете и по месту жительства заместителя главы администрации Светлоярского района Волгоградской области Андрея Горбунова, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «СоцИнформБюро». Также обыски коснулись бывшего заместителя главы района Сергея Звезденкова. Факт проведения оперативных мероприятий подтвердили в региональном Главке МВД. По предварительной информации, речь идет о расследовании ГСУ уголовного дела о масштабном хищении канализационных труб.
Ранее, как сообщало ИА «Высота 102», общественники направляли в прокуратуру и другие инстанции письма с информацией о том, что в начале 2000-х годов руководящими сотрудниками администрации Светлоярского района якобы были организованы работы по демонтажу 25 километров трубопровода и 56 штук стальных задвижек на коллекторе перекачки хозяйственных фекальных вод от поселка Светлый Яр на очистные сооружения «Каустика». Кроме того, по данным борцов с коррупцией, летом прошлого года на территории Светлоярского района концессионер ООО «Осока-Лик» вблизи животноводческой точки Кресты демонтировал напорный канализационный коллектор, предназначенный для транспортировки стоков.
«Демонтируемый канализационный коллектор является муниципальной собственностью и его незаконный демонтаж, а фактически открытое хищение осуществляется с молчаливого согласия местных властей, что указывает на коррупционную составляющую. Ориентировочная стоимость демонтированной к настоящему времени трубы (8 километров трубы от отстойника завода БВК и 300-400 м не доходя до ООО «Степь), составляет более 10 миллионов рублей», - авторы обращения высказали предположение, что денежные средства от реализации трубы в бюджет не поступали.
После того, как тема была поднята в СМИ ( в частности проблему осветило ИА «СоцИнформБюро») , глава администрации Светлоярского района Татьяна Распутина решила судиться с журналистами. На последнем судебном заседании, которое прошло буквально пару дней назад, на вопрос: «Какие меры вы предпринимали по недопущению ситуации с хищением, а также с фактическим сливом жидких бытовых отходов в непредназначенные для этого места?», представитель администрации Светлоярского района ответил невнятно, пояснив, что трубы переданы в концессию. В свою очередь, судья направила соответствующий запрос в ГСУ ГУМВД России по Волгоградской области, в котором истребовала копию постановления о возбуждении уголовного дела по факту хищения труб, копию итогового постановления, а также сведения о подозреваемых и потерпевших.
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