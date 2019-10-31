Общество

Экологический скандал в Волгоградской области грозит перерасти в коррупционный

Общество 31.10.2019 21:27
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31.10.2019 21:27


К губернатору  Волгоградской области Андрею Бочарову обратились общественники с просьбой дать оценку бездействию должностных лиц администрации Светлоярского района, помочь в вопросе урегулирования водоотведения на данной территории, а также призвать к ответственности виновных лиц за сложившуюся ситуацию, которая может привести к ухудшению экологической ситуации в районе. Как сообщает ИА «Высота 102», автором этого обращения стал заместитель председателя Федерального комитета по контролю, борьбе с коррупцией и терроризмом в Волгограде и Волгоградской области Анатолий Полунин. Также письмо направлено и в адрес Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры Максима Макашова. Поводом для обращений стала информация, полученная от местных жителей, о совершении, по их мнению, коррупционного правонарушения, выразившегося в отказе местных властей организовать надлежащее водоотведение стоков, цитата. В письмах сообщается, что  в начале 2000-х годов руководящими сотрудниками администрации Светлоярского района были организованы работы по демонтажу 25 километров трубопровода и 56 штук стальных задвижек на коллекторе перекачки хозяйственных фекальных вод от поселка Светлый Яр на очистные сооружения «Каустика». «По данному факту виновные не были привлечены к ответственности», - говорится в обращениях. Кроме того, летом этого года на территории Светлоярского района концессионер ООО «Осока-Лик» вблизи животноводческой точки  Кресты демонтировал напорный канализационный коллектор, предназначенный  для транспортировки стоков, утверждается в письмах. «Ориентировочно с 2002 года все сточные воды от р.п. Светлый Яр, не имеющего централизованного водоотведения, без очистки сливались на отстойники около завода БВК (около хутора  Трудолюбие). В настоящее время стоки от поселка в смеси с производственными стоками предприятий, расположенных на площадке бывшего БВК, в нарушении природоохранного законодательства сливаются на бывший пруд-накопитель ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка» (Рожнов лиман), который в свою очередь в 2005-2006 годах  был ликвидирован и рекультивирован…  Рожнов лиман находится в непосредственной близости от р.п. Светлый Яр,  с учетом высокой температуры интенсивно испаряется и существенно ухудшает и так сложную экологическую обстановку в Светлоярском районе…», - цитата из документа.
«Демонтируемый канализационный коллектор является муниципальной собственностью и его незаконный демонтаж, а фактически открытое хищение осуществляется с молчаливого согласия местных властей, что указывает на коррупционную составляющую. Ориентировочная стоимость демонтированной к настоящему времени трубы (8 километров трубы от  отстойника завода БВК и 300-400 м не доходя до ООО «Степь), составляет более 10 миллионов рублей», - далее по тексту. Однако автор обращает внимание на то, что денежные средства от реализации демонтированной трубы в бюджет не поступали. 
Пока общественники ждут ответа на свои запросы, глава администрации Светлоярского района Татьяна Распутина решила судиться с журналистами, которые подняли эту тему. На сайте ИА «Социнформбюро» 27 сентября вышла публикация  «В Волгоградской области назревает экологическая катастрофа», которую чиновница требует опровергнуть в полном объеме. Арбитражный суд Волгоградской области принял к рассмотрению иск о защите деловой репутации, поданный администрацией Светлоярского района против АО «Единая дирекция культурно-массовых мероприятий» (АО «ЕДКММ»), учредителя этого СМИ. Ранее, напомним, с экологом-общественником Анастасией Сергеевой судился бывший руководитель управления Росприроднадзора Сергей Васильев, который в результате лишился своей должности. Недавно был уволен сотрудник муниципальной газеты «Восход» Владимир Лукашук, освещавший  вопросы экологии и сотрудничавший  с местными активистами.
Экологическая ситуация в Светлоярском районе, между тем, уже давно вызывает озабоченность как у надзорных ведомств, так и у общественников. Теперь чиновники в суде попробуют доказать, что это совсем не так. 
Фото Социнформбюро.

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