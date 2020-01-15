Политика

«Это очень хорошее послание»: депутат Волгоградской облдумы Олег Савченко о речи Путина

Политика 15.01.2020 15:57
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15.01.2020 15:57


Ключевые аспекты прозвучавшего сегодня Послания Владимира Путина к Федеральному Собранию ИА «Высота 102» прокомментировал депутат Волгоградской областной думы, промышленник Олег Савченко. 
«Президент не просто обозначал проблемы и говорил о необходимости их решения, он четко указывал источники финансового обсечения всех принимаемых мер. Президент ранее отмечал, что зачастую, простые люди и их семьи не чувствуют успехов российской экономики. Так не должно быть. Именно поэтому президент особое внимание уделил цифрам, источникам получения средств под те программы, которые реализуются в стране. Он определил ответственность всех ветвей власти. В приоритете, как указал президент, должна быть поддержка каждой конкретной семьи. Особенно тех семей, которые воспитывают маленьких детей или мечтают о малышах. Это перекликается с нацпроектами», - отметил Олег Савченко и подчеркнул, что цель всех нацпроектов в том, чтобы каждый конкретный человек почувствовал позитивные изменения.
 «Во – вторых, президент страны большое внимание уделил вопросам устройства государственной власти. Изменения, связанные с совершенствованием Конституции, давно назрели и необходимы нашей экономике. Интересна была пауза, когда президент сказал, что правительство теперь будет согласовываться на уровне Госдумы. Эта пауза не была случайной. Через секунду президент очень тонко заметил, что Госдума получает не только права, она теперь разделяет и ответственность с кабинетом министров. Президент устал от того, что если есть проблема, которую трудно решить, то министры показывают на депутатов Госдумы, обвиняя их в несовершенстве законодательства, а депутаты обвиняют министров. Теперь депутаты парламента и правительство станут одной командой, с одинаковой мерой ответственности. Это, безусловно, повлияет на уровень принимаемых законов и качество их исполнение» - сказал Олег Савченко и добавил, что третьим важнейшим моментом, который скажется на темпах развития экономики и создании благоприятного инвестиционного климата в стране, должно стать изменение уголовного законодательства. 
 «Президент предложил действенный вариант стимулирования бизнеса и экономики не через льготы и особые зоны. Нет, теперь поддержка бизнеса будет строиться через изменение Уголовного кодекса, иногда излишне жесткого по отношению к бизнесу. Изменение в работе правоохранительных и изменение в работе правоохранительных и судебных органов, это то, что как раз и ждет бизнес от власти. Вне всякого сомнения, это даст качественные результаты с точки зрения защиты инвесторов и активизации экономической деятельности в России», - Олег Савченко заключил, что находится под большим впечатлением от речи Владимира Путина. «Считаю, что это очень хорошее послание, настраивающее всех на созидательную работу», - заявил депутат Волгоградской областной думы.

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