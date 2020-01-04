Экология

В Волгоградской области за кучи пакетов и пластика в лесу наказали арендатора

Экология 04.01.2020 17:02
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04.01.2020 17:02


Арендатора земельного участка в Иловлинском лесничестве оштрафовали за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение районного суда, постановление об административном наказании было вынесено начальником отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора в лесах облкомприроды на основании материалов проверки, проведенной в августе 2019 года.
Тогда было установлено, что земельный участок, который арендует предприниматель на 49 лет, загрязнен пластиковыми и стеклянными бутылками, пакетами, бытовыми отходами и другим мусором. Арендатор обжаловал постановление, пояснив, что его не известили о внеплановой проверке. Однако в суд не явился, хотя был извещен о дате и месте проведения разбирательства. Постановление было оставлено без изменения, а жалоба предпринимателя – без удовлетворения.
Примечательно, что ущерб от мусора на арендуемом земельном участке был оценен всего в 1395 рублей. За допущенные нарушения предпринимателю придется заплатить административный штраф в размере 1500 рублей после того, как решение вступит в законную силу. 

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