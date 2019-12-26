Здравоохранение

Новый год с новым главврачом начнет Михайловская районная больница в Волгоградской области

Здравоохранение 26.12.2019 10:51
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26.12.2019 10:51


В январе к своим обязанностям приступит новый главврач Михайловской центральной районной больницы. Как стало известно ИА «Высота 102», на должность руководителя медучреждения по предложению экспертного совета по вопросам кадровой политики при региональном комитете здравоохранения утвержден Калмыков Андрей Викторович. 
Выпускник Волгоградской медицинской академии, после окончания интернатуры по специальности «хирургия», с 2001 года и по настоящее время работал клиническая больница скорой медицинской помощи №25, с 2017 года занимал должность заведующего операционным блоком. Андрей Калмыков имеет высшую категорию по специальности «Сердечно-сосудистая хирургия», по которой проходил профессиональную подготовку в Российской медицинской академии последипломного образования Росздрава в 2008 году. Также новый главный врач проходил профессиональную подготовку в Нижегородской медицинской академии по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».
Прежний главный врач Михайловской центральной районной больницы Ольга Бондарева покинула должность 10 декабря. Руководитель ЦРБ написала заявление об увольнении по собственному желанию.
Напомним, в центральной районной больнице в Михайловке сейчас идет модернизация в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» и региональных проектов развития. Уже завершены работы по созданию центра амбулаторной онкологической помощи, который будет обслуживать 225,5 тысячи жителей городского округа-город Михайловки, городского округа-город Фролово, Кумылженского, Еланского, Даниловского, Киквидзенского, Серафимовичского, Фроловского районов.
Фото mihailovka-crb.oblzdrav.ru

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