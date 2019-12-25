Монголия и Волгоград взялись за возрождение столицы Золотой орды





Соглашение о сотрудничестве по возрождению в Ленинском районе столицы Золотой орды Сарай-Берке подписали Волгоградский областной краеведческий музей и институт мировой истории и культуры Монголии. Об этом, как передает ИА "Высота 102", заявил сегодня на пресс-конференции директор Волгоградского областного краеведческого музея Анатолия Мальченко.

По его словам, в музеефикации Сарая-Берке очень заинтересована монгольская сторона. Монголия готова профинансировать археологические раскопки в волгоградской степи, где во времена могущества потомков Чингиз-хана находилась столица Золотой Орды - город Сарай-Берке. На этом месте планируется создать своеобразный музей под открытым небом. Пока достигнуты только предварительные договоренности.

Мальченко отметил, что монгольский институт взял на себя подготовку документов для передачи территории, где находилась столица Золотой орды, под охрану ЮНЕСКО.



