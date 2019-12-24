Волгоградцы выбрали города и страны для отдыха в новогодние праздники

Аналитика 24.12.2019 14:30
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24.12.2019 14:30
Аналитики Яндекс.Путешествий выяснили, куда волгоградцы собираются поехать на новогодние праздники. Как сообщает ИА «Высота 102», самый популярный вариант новогоднего туризма — поездка внутри страны: на курорт или просто в другой город. За последние пять лет интерес волгоградцев к внутреннему туризму вырос в полтора раза — в этом году путешествиям по России было посвящено более половины местных предновогодних туристических запросов. Самыми популярными городами России для новогодних путешествий у волгоградцев оказались Москва, Санкт-Петербург и Сочи. В Топ-городов, интересных для туристов, вошли также Анапа, Ростов-на-Дону, Геленджик, Казань и Ялта.
Из заграничных направлений в Волгограде, как и в большинстве крупных городов, популярнее всего Турция. По сравнению с 2014 годом её доля в туристических запросах волгоградцев выросла в два раза. Следом идут Италия, ОАЭ и Таиланд. На пятой строчке — Испания.
Судя по статистике за пять лет, Европа и страны Юго-Восточной Азии теряют позиции в связи с перераспределением новогоднего туристического интереса россиян в пользу России и Турции. Исключение составляет Греция: её доля в туристических запросах за прошедшие пять лет почти не изменилась.
Фото из архива ИА "Высота 102".
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