В Волгограде обещают крупное вознаграждение за помощь в раскрытии нападения на фермера

Расследования 24.12.2019 09:11
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24.12.2019 09:11
Полиция обещает 100 тысяч рублей за помощь в раскрытии разбойного нападения на директора сельскохозяйственного производственного кооператива в Суровикинском районе, сообщает ИА "Высота 102". По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, преступление было совершено 7 сентября текущего года. Неизвестные в масках проникли в дом директора СПХ. Причинив ему телесные повреждения, под угрозой оружия похитили из сейфа крупную сумму денег и травматический пистолет.
По данному факту было возбуждено уголовное дело, но до настоящего времени подозреваемые не установлены и не задержаны.
Граждан, обладающих информацией о личности причастных к совершению преступления, просят сообщать информацию по телефонам: дежурная часть ОМВД России по Суровикинскому району (84473) 2-15-01, телефон Управления уголовного розыска Главка (8442) 93-78-18, либо +7 999 744 48 75 (оперативный сотрудник).
Конфиденциальность сведений гарантируется.
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