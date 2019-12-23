Заместителями нового спикера Волгоградской гордумы станут отцы-молодцы

Политика 23.12.2019 14:11
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23.12.2019 14:11
Три насущных кадровых вопроса под занавес 2019 года решат завтра, 24 декабря, депутаты Волгоградской гордумы. Как сообщает ИА «Высота 102», на внеочередном заседании кроме очевидного и вероятного назначения на пост председателя Владлена Колесникова, нардепам предстоит утвердить двоих его заместителей.
Нынешний заместитель спикера Андрей Гимбатов свою должность потеряет, но для него эта новость отнюдь не грустная. Он станет первым заместителем руководителя представительного собрания. Повышение ожидает и председателя комитета по бюджету и налогам Дмитрия Дильмана, который также станет зампредседателя. Оба будущих назначенца – 40-летний Гимбатов и 45-летний Дильман – многодетные отцы. У первого – четверо детей, у второго – трое. Сам Колесников до почетного статуса чуть-чуть не дотянул – он дважды отец.
На минувших выходных «Единая Россия» официально выдвинула кандидатуру Колесникова на должность председателя гордумы. Бывший спикер Андрей Косолапов сложил депутатские полномочия в конце октября, поскольку был назначен вице-губернатором Волгоградской области.
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