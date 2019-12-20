В Волгоградской области на стройплощадке ветровой электростанции ждут археологов





Охранно-спасательные археологические работы в зоне строительства ветровой электростанции в Котовском районе пройдут на двух объектах археологического наследия. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, заказчиком работ выступает московская организация, которая опубликовала закупку в форме запроса предложений с начальной ценой в 4 миллиона рублей.

Как ожидается, раскопки пройдут на курганных могильниках "Котово-5" курган 1 (площадь 2827,43 кв.м.) и "Котово-5" курган 4 (площадь 1809,56 кв.м.).

Целью проведения работ является снятие обременения с указанных земельных участков, которые находятся в зоне строительства и частично попадают в полосу отвода для строительства, путем выполнения научно-исследовательских спасательных археологических работ с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопок курганов в целях их сохранения и получения научных знаний.

Работы на каждом кургане пройдут в несколько этапов: полевой этап, камеральные работы и рекультивация нарушенных земель.



