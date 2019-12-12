Аналитика

В Волгограде за неделю цена на солярку выросла почти на 1 рубль

Аналитика 12.12.2019 15:34
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12.12.2019 15:34


В Волгограде стоимость дизтоплива за прошедшую неделю увеличилась на 2%. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате. Сейчас средняя цена литра солярки составляет 46,87 руб. Неделей раньше она равнялась 45,95 рубля.
Стоимость солярки на протяжении последних месяцев увеличивалась незначительно, на несколько сотых процента. Последнее подорожание – самое серьезное за последнее время. При этом за прошедшую неделю стоимость бензина трех марок осталась неизменной. 

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