В Волгограде за неделю цена на солярку выросла почти на 1 рубль





В Волгограде стоимость дизтоплива за прошедшую неделю увеличилась на 2%. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате. Сейчас средняя цена литра солярки составляет 46,87 руб. Неделей раньше она равнялась 45,95 рубля.

Стоимость солярки на протяжении последних месяцев увеличивалась незначительно, на несколько сотых процента. Последнее подорожание – самое серьезное за последнее время. При этом за прошедшую неделю стоимость бензина трех марок осталась неизменной.



