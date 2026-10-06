РПН: волгоградцам грозит свиной грипп, парагрипп и риновирусы





В России циркулируют свиной грипп A (H1N1), парагрипп и риновирусы. Об этом сообщили 6 октября в пресс-службе Роспотребнадзора.

За неделю в стране зафиксировано свыше 688 тысяч случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19 – это незначительно ниже показателя предыдущей недели.

По данным вирусологического мониторинга, почти все выявленные инфекции (98,5%) вызваны вирусами негриппозной этиологии. Среди них доминируют риновирусы (53%) и парагрипп (14,5%). Доля вирусов гриппа составляет лишь 1,5% – лабораторно подтверждены штаммы свиного гриппа A (H1N1), а также вирусы типов B и C.

В Роспотребнадзоре напомнили, что вакцинация остаётся одним из самых эффективных способов защиты от гриппа.