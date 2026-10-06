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Общество

Прожиточный уровень волгоградцев повысят на 1 тысячу

Общество 06.10.2026 11:10
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06.10.2026 11:10


В Волгоградской области в 2027 году увеличится прожиточный минимум для всех групп населения. Проект соответствующего постановления администрации Волгоградской области предусматривает изменение ставок прожиточного минимума с 1 января будущего года. 

Данный показатель на душу населения составит  17395 рублей, тогда как в 2026 году его величина была меньше (16288 рублей).

Прожиточный минимум для трудоспособных жителей вырастет до 18961 рубля (было 17754 рубля). Для пенсионеров он определен на уровне 14960 рублей (было 14008). Прожиточный уровень для детей увеличится до 16873 рублей (было 15799).

В среднем ставки повысятся на тысячу рублей для каждой группы населения. 

Напомним, величина прожиточного минимума устанавливается на каждый год. Это необходимо для формирования областного бюджета и для определения основных параметров социальной политики. 


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