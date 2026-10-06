Учебные тревожные сирены включат в Волгоградской области 9 октября

Федеральные новости

Минобороны: ВС РФ ударили по логистике и портам Украины в Одесской области

Вооружённые силы России продолжают наносить удары беспилотниками по логистическим центрам, транспортной и портовой инфраструктуре Украины, а также по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны...