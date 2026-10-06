Учебные тревожные сирены включат в Волгоградской области 9 октября

В Волгоградской области перенесена дата комплексной проверки региональной автоматизированной системы централизованного оповещения на 9 октября. Ранее планировалось провести это мероприятие 7 октября.
В период с 10 до 11 часов в муниципалитетах региона включат электросирены и акустические устройства.
Жители услышат следующие сообщения: «Внимание всем!» и «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!».
Однако все сигналы являются учебными, поэтому власти просят на них не реагировать.