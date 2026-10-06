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Общество

В аэропортах Краснодара и Сочи утром 6 октября задержаны 40 рейсов

Общество 06.10.2026 10:53
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06.10.2026 10:53


Утром 6 октября в воздушных гаванях Краснодара и Сочи задержались сорок рейсов. Несмотря на снятие ограничений на полеты, сбой в расписании сохраняется. Часть пассажиров ждёт вылета ещё с 5 октября, сообщает ИА «Живая Кубань».

Сочи: 22 задержанных рейса

Больше всего проблем – в сочинском аэропорту. Согласно онлайн-табло, здесь задержаны 22 рейса. Двенадцать бортов не могут вылететь вовремя, причём пять из них должны были отправиться в Москву ещё 5 октября. Ещё десять рейсов запаздывают с прибытием, а два рейса в столицу и вовсе отменены. Вылет из Нижнекамска перенесли на 7 октября.

Краснодар: 18 задержанных рейсов

В Краснодаре ситуация чуть спокойнее – 18 задержанных рейсов. Десять самолётов не могут вовремя отправиться в путь, пять из них ждут вылета с 5 октября: два московских, а также по одному в Стамбул, Казань и Санкт-Петербург. Восемь бортов запаздывают с прилётом, причём рейсы из Грозного и Стамбула отстают от графика почти на сутки. 

Путешественникам рекомендуют уточнять статус своего рейса у перевозчика и следить за объявлениями в терминалах.  

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