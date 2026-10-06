



С начала 2026 года более 2,5 тысячи человек стали участниками туристских походов, соревнований и слётов по спортивному туризму в Волгоградской области. Об этом сообщили в региональном комитете молодёжной политики.

Центр поддержки молодёжных инициатив и детско-юношеского туризма организовал 7 категорийных и 10 степенных походов, а также серию из 50 походов «Время открытий», приуроченных к государственным праздникам и памятным датам. В рамках проекта «Походы Первых – больше, чем путешествие» участие в них приняли около 1,5 тысячи волгоградцев.

С 27 апреля по 5 мая будущие руководители походов прошли маршрут по Западному Кавказу – туристскую подготовку освоили педагоги и специалисты из Волгограда, Михайловки, Камышина, Фролово и ряда районов области.

С 25 по 27 сентября состоялся региональный слёт педагогов, организаторов туристско-краеведческой деятельности и студентов, собравший более 60 человек. В программе – соревнования по спортивному ориентированию, прохождение длинной пешеходной дистанции, викторина и конкурс туристских бивуаков.

С 1 по 4 октября в Камышине прошли региональные соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в рамках чемпионата и первенства ЮФО. Более 200 спортсменов из Адыгеи, Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей, а также ЛНР состязались на дистанциях 2, 3 и 4 класса в дисциплинах «Дистанция пешеходная», «Дистанция пешеходная – связка» и «Дистанция пешеходная – группа длинная».

Центр также ведёт реестр познавательных и туристских маршрутов региона. Работа по созданию условий для развития и самореализации молодёжи ведётся в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по задачам, поставленным губернатором Андреем Бочаровым.

Фото: администрация Волгоградской области