Мотоциклист насмерть разбился на японском Kawasaki в ДТП с «десяткой» в Волгоградской области. По сообщению ГУ МВД России по региону, смертельная авария произошла на 191 км автодороги «Иловатка-Старая Полтавка-Гмелинка-Палласовка-Николаевск».

По предварительным данным, 68-летний пенсионер за рулем автомобиля «ВАЗ-21102» столкнулся с мотоциклистом. От удара Kawasaki оказался за пределами проезжей части в кювете. Водителя мотоцикла в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он скончался.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области