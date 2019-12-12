Расследования

В Волгограде насильник-беглец пытался уйти от полиции через окно

Расследования 12.12.2019 14:02
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12.12.2019 14:02


Разыскиваемый за изнасилование 39-летний таксист из Волгограда при задержании пытался убежать, выпрыгнув в окно второго этажа. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, мужчину задержали и поместили по решению суда в СИЗО.
По данным следствия, таксист обвиняется в изнасиловании 38-летней знакомой, которое он совершил 3 года назад. Тогда он напал на женщину, избил ее и изнасиловал. Мужчина все это время скрывался. Он был объявлен в розыск.
При отработке круга его общения правоохранители выяснили, что один из приятелей обвиняемого заключил договор аренды квартиры, но сам там не проживает. Прибыв на указанный адрес стражи порядка обнаружили злоумышленника, который предпринял попытку сбежать. 

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