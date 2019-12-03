Турнир Елены Слесаренко стал «дверью» в большой спорт





При поддержке компании «Сады Придонья» в Волгограде прошел легкоатлетический турнир на призы олимпийской чемпионки Елены Слесаренко, ставший трамплином в мир больших побед для многих участников.

Более 600 юношей и девушек из 30 городов России приехали в Волгоград, чтобы побороться за «золото» и место на пьедестале, обеспечив себе тем самым «путевку» на участие в дальнейших крупных соревнованиях. Турнир проходил в нескольких дисциплинах: беге, прыжках в длину и высоту, тройном прыжке, толкании ядра и троеборье.

Компания «Сады Придонья» —постоянный партнер соревнований – обеспечила победителей и призеров вкусными и полезными подарками, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

Владислав Кисляков из Ростова-на-Дону поднялся на высшую ступень пьедестала и признался, что уже думает об Олимпиаде в Париже 2024 года. Сегодня атлет показал лучший результат за всю историю турнира в секторе «прыжки в высоту» — 2 метра и 11 см.

«Для меня очень приятно, что ежегодно результаты по прыжкам в высоту улучшаются, у нас «открываются» новые звездочки, и мы, в том числе, их «зажигаем», — говорит олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Елена Слесаренко. — Потом мы их воспитываем, внимательно следим за тем, чтобы у ребят была возможность стать профессиональными спортсменами».

В компании «Сады Придонья» уверены, что кто-то из участников и победителей турнира обязательно прославит нашу страну на крупнейших международных турнирах. Сегодня делается все, для того чтобы у подрастающего поколения были возможности и желание подарить своей стране международные и олимпийские медали высшего образца, а «Сады Придонья» способствуют достижению этих высоких целей.



