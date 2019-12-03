Турнир Елены Слесаренко стал «дверью» в большой спорт

Спорт 03.12.2019 12:21
352 0
03.12.2019 12:21
При поддержке компании «Сады Придонья» в Волгограде прошел легкоатлетический турнир на призы олимпийской чемпионки Елены Слесаренко, ставший трамплином в мир больших побед для многих участников.
Более 600 юношей и девушек из 30 городов России приехали в Волгоград, чтобы побороться за «золото» и место на пьедестале, обеспечив себе тем самым «путевку» на участие в дальнейших крупных соревнованиях. Турнир проходил в нескольких дисциплинах: беге, прыжках в длину и высоту, тройном прыжке, толкании ядра и троеборье.
Компания «Сады Придонья» —постоянный партнер соревнований – обеспечила победителей и призеров вкусными и полезными подарками, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Владислав Кисляков из Ростова-на-Дону поднялся на высшую ступень пьедестала и признался, что уже думает об Олимпиаде в Париже 2024 года. Сегодня атлет показал лучший результат за всю историю турнира в секторе «прыжки в высоту» — 2 метра и 11 см.
«Для меня очень приятно, что ежегодно результаты по прыжкам в высоту улучшаются, у нас «открываются» новые звездочки, и мы, в том числе, их «зажигаем», — говорит олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Елена Слесаренко. — Потом мы их воспитываем, внимательно следим за тем, чтобы у ребят была возможность стать профессиональными спортсменами».
В компании «Сады Придонья» уверены, что кто-то из участников и победителей турнира обязательно прославит нашу страну на крупнейших международных турнирах. Сегодня делается все, для того чтобы у подрастающего поколения были возможности и желание подарить своей стране международные и олимпийские медали высшего образца, а «Сады Придонья» способствуют достижению этих высоких целей.
Реклама
Волгоградец Рохус Шох назначен советником президента РФС Александра Дюкова28.11.2019 09:01
Какая "Томь": волгоградский «Ротор» одолел сибиряков со счетом 2:023.11.2019 17:50
Гендиректор волгоградского «Ротора» попросил болельщиков не плевать на пол22.11.2019 15:59
Руководитель Волгоградской областной федерации бокса высказался по поводу скандала с безработным тренером сборной21.11.2019 14:57
Безработный тренер по боксу в обращении к президенту заявил о коррупции в детском спорте Волгограда20.11.2019 14:11
Матч волгоградского «Ротора» и «Краснодара-2» не выявил победителя17.11.2019 17:54
Волгоградский «Ротор» не оставил шансов подмосковным "Химкам" - 2:013.11.2019 21:26
В Волгограде "Ротор" и "Чертаново" сыграли вничью09.11.2019 17:53
От Волги до "Енисея": "Ротор" обыграл гостей из Красноярска на "Волгоград Арене"03.11.2019 17:52
Болельщики вознесли главного тренера волгоградского «Ротора» на Олимп02.11.2019 16:48
Состав общественного совета при облкомспорта Волгоградской области обновили после скандала с Леонидом Слуцким31.10.2019 08:42
Волгоградские спортсмены показали победный результат на мировом первенстве по тхэквондо в Италии30.10.2019 20:19
Волгоградский боксер Артем Сусленков победил всех на «военном» турнире в Китае27.10.2019 18:07
Волгоградский "Ротор" в Иваново скромно обыграл "Текстильщик"27.10.2019 14:52
Памяти погибших сотрудников ФСБ: в Волгограде сразятся чемпионы по кикбоксингу25.10.2019 16:55
Реклама