



В итальянском Пезаро на побережье Адриатики завершилось юношеско‑юниорское первенство мира по спортивной акробатике. Турнир собрал почти 600 претендентов из многочисленных стран – от Австралии до Соединённых Штатов Америки. В местном спорткомплексе «Vitrifrigo Arena» участники выявляли сильнейших, и на этом фоне результат волгоградцев выглядит особенно значимым.



Как сообщает ЦСП «Олимп», воспитанники центра привезли с турнира шесть медалей – результат, который подчёркивает стабильность волгоградской школы.



Ключевым достижением стала победа мужской четвёрки в комбинированной дисциплине (баланс + вольтиж). В составе Глеба Тютюнова, Ивана Захарова, Александра Бакутина и Михаила Самоходкина спортсмены набрали 28,600 балла и завоевали золото. В финале волгоградцы опередили сильные составы из Израиля и Беларуси, продемонстрировав высокую синхронность и чистоту исполнения сложных элементов.



Бронзовую награду в мужской паре завоевали Андрей Голев и Степан Локтионов. В борьбе за пьедестал они уступили только представителям Израиля и Португалии. При этом в условиях высокой плотности результатов любая неточность могла стоить медали – и стабильность пары в решающих подходах стала отдельным показателем мастерства.



Турнир проходил в непростых организационных условиях. Как отмечают в ЦСП «Олимп», в последний момент был введён запрет на выступление под национальным флагом, а из‑за поздней выдачи виз команда прибыла в Пезаро в день старта – без привычной раскачки на площадке. Способность собраться в сжатые сроки и показать запланированный уровень сложности стала одним из главных итогов турнира. Чёткость линий и синхронность, за которые судьи ставят баллы, – результат ежедневной работы тренерского состава: Василий Харьковских, Сергей Попков, Анна Скакалина, Александра Колпакова.



Теперь перед группой стоит задача закрепить результат на ближайших стартах – в том числе в рамках подготовки к чемпионату Европы и отбору на Всемирные игры.



Александр Веселовский

Фото: ЦСП «Олимп»