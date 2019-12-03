«Крысиный рай» в поселке под Волгоградом потревожили люди в форме

Экология 03.12.2019 12:17
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03.12.2019 12:17
Административное расследование проводится по следам публикации ИА "Высота 102" о крысах и мусоре, которые изводят жителей поселка Царицын Городищенского района. Об этом ИА "Высота 102" сегодня сообщила старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светлана Чайковская.
Напомним, в ноябре информагентство сообщило, что на переполненной контейнерной площадке, установленной в поселке с нарушением санитарно-эпидемиологических правил, появились крысиные гнезда. Местные жители тогда рассказали, что в горе отходов, которые не убирают месяцами, они нашли уже два выводка по 20 крысят. Полгода жители поселка безуспешно ведут борьбу с этой контейнерной площадкой. "Высота 102" об этом сообщала в своих публикациях. О проблеме, возникшей по вине руководства СНТ "Диана", прекрасно осведомлены и власти Царицынского сельского поселения, и руководство Городищенского района, и природоохранная прокуратура, и Роспотребнадзор, и региональный оператор по обращению с ТКО. Однако, как уверяют жители поселка, никто ничего сделать не может или не хочет.
В природоохранной прокуратуре сообщили, что в сентябре по обращению местного жителя была проведена проверка. Установлено, что в отношении СНТ "Диана" сотрудниками Роспотребнадзора возбуждено административное производство по ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). В ноябре материалы были направлены в суд. Кроме того, выдано предписание об устранении нарушений. В ходе проверки межрайпрокуратуры установлено, что расстояние от контейнерной площадки до жилого помещения в нарушение требований составляет 16 метров. Данная информация направлена в Роспотребнадзор для принятия мер по устранению нарушений законодательства в пределах компетенции. Отмечается, что по результатам проведенных в ноябре экспертиз по оценке расстояния от контейнерной площадки до жилого дома, а также энтомологической и зоологической экспертиз, территориальным управлением Роспотребнадзора возбуждено административное расследование, по результатам которого будет рассмотрен вопрос о выдаче предписания об устранении нарушений.
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