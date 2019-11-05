Экология

Крысы и мусор изводят жителей поселка под Волгоградом на виду у чиновников

Экология 05.11.2019 16:37
1694 1
05.11.2019 16:37




Крысиные гнезда появились на переполненной контейнерной площадке, установленной с нарушением санитарно-эпидемиологических правил в поселке Царицын Городищенского района. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня местные жители, в горе отходов, которые не убирают месяцами, они нашли уже два выводка по 20 крысят. На проблемной мусорке прекрасно себя чувствуют не только грызуны, но и насекомые - тараканы, мухи, пауки. Полгода жители поселка безуспешно ведут борьбу с этой контейнерной площадкой. О проблеме, возникшей по вине руководства СНТ "Диана", прекрасно осведомлены и власти Царицынского сельского поселения, и руководство Городищенского района, и природоохранная прокуратура, и Роспотребнадзор, и региональный оператор по обращению с ТКО. Однако никто ничего сделать не может, или не хочет.
Контейнерная площадка установлена товариществом вплотную к забору частного дома. Проверяющие зафиксировали, что расстояние от мусорки до жилого дома составляет всего 16 метров, хотя по санитарным нормам площадка должна быть расположена минимум в 20 метрах от жилых строений. Об этой ситуации "Высота 102" ранее подробно рассказывала. После очередной публикации сюда с проверкой прибыла комиссия. Факты нарушений были зафиксированы. Власти Царицынского сельского поселения и Городищенского района пообещали людям решить вопрос с переносом контейнерной площадки в другое место, но ничего не сделали. "Мы не понимаем, что происходит. Почему власти не могут убрать установленную с нарушениями контейнерную площадку? Что за отношение к людям, к закону?", - недоумевают жители. Они задают массу вопросов, а в ответ - тишина. Только представитель Роспотребнадзора недавно сообщил, что в суд заявлен иск к СНТ "Диана". Но когда он будет рассмотрен - неизвестно. Пока проверяющие всех мастей показывают свое бессилие, граничащее с равнодушием, мусорка продолжает изводить жителей поселка. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Слуховые аппараты. Необходима консультация специалиста.
Популярное по теме
Вырубка деревьев на Третьей Продольной напугала жителей Краснооктябрьского района Волгограда
14.10.2019 11:01
14648 8
Под Волгоградом в природном парке появятся рукотворные острова
29.10.2019 16:30
14788 6
В Волгограде с телеком-компании взыскали миллион за уничтожение 168 вязов
20.10.2019 18:34
5199 0
Экология
05.11.2019 14:31
Экология 05.11.2019 14:31
480 0 Обсудить

0
Далее
Экология
01.11.2019 13:29
Экология 01.11.2019 13:29
2540 2 Обсудить

0
Далее
Экология
31.10.2019 17:36
Экология 31.10.2019 17:36
872 0 Обсудить

0
Далее
Экология
29.10.2019 16:30
Экология 29.10.2019 16:30
14788 6 Обсудить

0
Далее
Экология
28.10.2019 17:01
Экология 28.10.2019 17:01
1022 0 Обсудить

0
Далее
Экология
28.10.2019 07:01
Экология 28.10.2019 07:01
3136 1 Обсудить

0
Далее
Экология
26.10.2019 13:56
Экология 26.10.2019 13:56
6422 31 Обсудить

0
Далее
Экология
25.10.2019 15:41
Экология 25.10.2019 15:41
2380 3 Обсудить

0
Далее
Экология
25.10.2019 15:06
Экология 25.10.2019 15:06
1005 0 Обсудить

0
Далее
Экология
24.10.2019 15:05
Экология 24.10.2019 15:05
3449 4 Обсудить

0
Далее
Экология
24.10.2019 13:38
Экология 24.10.2019 13:38
666 0 Обсудить

0
Далее
Экология
20.10.2019 18:34
Экология 20.10.2019 18:34
5199 0 Обсудить

0
Далее
Экология
19.10.2019 08:08
Экология 19.10.2019 08:08
6553 0 Обсудить

0
Далее
Экология
17.10.2019 11:01
Экология 17.10.2019 11:01
2789 7 Обсудить

0
Далее
Экология
14.10.2019 11:01
Экология 14.10.2019 11:01
14648 8 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:37
Крысы и мусор изводят жителей поселка под Волгоградом на виду у чиновниковСмотреть фотографииCмотреть видео
15:46
Волгоградцы стали отдавать больше денег "мужьям на час"Смотреть фотографии
15:22
В Волгограде судят обаятельного мужчину за кражу ювелирных украшений на 1,6 млн рублейСмотреть фотографии
15:03
В Волгограде сквер для митингов стал победителем в народном голосованииСмотреть фотографии
13:50
Непролазная «Вершина»: жители новой многоэтажки в Волгограде не могут покорить дорогу к домуСмотреть фотографии
12:12
Подозреваемого в хищении данных клиентов банков "Антона 2131" освободили из-под стражи в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:29
Подростки вместе с ранее судимыми мужчинами попались на воровстве металла в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:32
Прокуроры нашли «черные дыры» в благоустройстве районов Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:53
Замначальнику ГУ МВД по Волгоградской области в День народного единства присвоили специальное званиеСмотреть фотографии
09:25
Президент РФ назначил новых судей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:11
В Волгограде сотрудник РЖД подрабатывал закладчиком наркотиковСмотреть фотографии
08:37
В Волгограде «Кавказскую кухню» закрыли на неделю из-за шашлыковСмотреть фотографии
06:56
Дело о многомиллионном долге мусорного полигона под Волгоградом вернулось на круги свояСмотреть фотографии
18:00
Самый богатый экс-депутат Волгоградской облдумы задолжал за коммуналкуСмотреть фотографии
17:20
Под Волгоградом прапорщик УФСИН взял от осужденного 200 тысяч за перевод в другую колонию Смотреть фотографии
15:32
В Волгоградской области зарплаты бюджетников стали падатьСмотреть фотографии
14:33
Вот и отпраздновали: в Волгограде в народные массы ненадолго влились чиновники и депутатыСмотреть фотографии
14:11
Строительство скандального ФАПа в Волгоградской области катится в яму Смотреть фотографии
12:03
В Волгоградской области охотник ослеплял и убивал зайцевСмотреть фотографии
12:00
Камышин обогнал Волгоград по качеству городской средыСмотреть фотографии
09:33
В Волгоградской области «Лада» врезалась в столб с мертвым водителем за рулемСмотреть фотографии
07:26
В Волгограде расследуют дело о Telegram-мафии Смотреть фотографии
17:52
От Волги до "Енисея": "Ротор" обыграл гостей из Красноярска на "Волгоград Арене"Смотреть фотографии
16:26
Зигзагами от налогов: бизнесмены Волгоградской области прячут деньгиСмотреть фотографии
15:15
«Жизнь» автохлама: фургоны и легковушки годами гниют в волгоградских дворах (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
12:21
В Волгограде разыскивают пропавшего пять дней назад подросткаСмотреть фотографии
11:20
Волгоградец похитил миллион у бывшей возлюбленнойСмотреть фотографии
10:47
Житель Волгоградской области взыскал с УК ущерб за испорченную от скачка напряжения техникуСмотреть фотографии
20:57
Мошенники-фантазеры продолжают опустошать счета жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:42
Брошенные: жители дома в Кировском районе Волгограда ждут смерти от холодаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 