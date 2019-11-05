Крысы и мусор изводят жителей поселка под Волгоградом на виду у чиновников











Крысиные гнезда появились на переполненной контейнерной площадке, установленной с нарушением санитарно-эпидемиологических правил в поселке Царицын Городищенского района. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня местные жители, в горе отходов, которые не убирают месяцами, они нашли уже два выводка по 20 крысят. На проблемной мусорке прекрасно себя чувствуют не только грызуны, но и насекомые - тараканы, мухи, пауки. Полгода жители поселка безуспешно ведут борьбу с этой контейнерной площадкой. О проблеме, возникшей по вине руководства СНТ "Диана", прекрасно осведомлены и власти Царицынского сельского поселения, и руководство Городищенского района, и природоохранная прокуратура, и Роспотребнадзор, и региональный оператор по обращению с ТКО. Однако никто ничего сделать не может, или не хочет.

Контейнерная площадка установлена товариществом вплотную к забору частного дома. Проверяющие зафиксировали, что расстояние от мусорки до жилого дома составляет всего 16 метров, хотя по санитарным нормам площадка должна быть расположена минимум в 20 метрах от жилых строений. Об этой ситуации "Высота 102" ранее подробно рассказывала . После очередной публикации сюда с проверкой прибыла комиссия. Факты нарушений были зафиксированы. Власти Царицынского сельского поселения и Городищенского района пообещали людям решить вопрос с переносом контейнерной площадки в другое место, но ничего не сделали. "Мы не понимаем, что происходит. Почему власти не могут убрать установленную с нарушениями контейнерную площадку? Что за отношение к людям, к закону?", - недоумевают жители. Они задают массу вопросов, а в ответ - тишина. Только представитель Роспотребнадзора недавно сообщил, что в суд заявлен иск к СНТ "Диана". Но когда он будет рассмотрен - неизвестно. Пока проверяющие всех мастей показывают свое бессилие, граничащее с равнодушием, мусорка продолжает изводить жителей поселка.



