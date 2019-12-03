От Сталинграда - до Великой Победы

У Вечного огня в Волгограде почтили память безымянных героев

От Сталинграда - до Великой Победы 03.12.2019 11:22
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03.12.2019 11:22


Сегодня в России отмечается День неизвестного солдата. Как сообщает ИА "Высота 102", в Волгограде памятные мероприятия прошли на Аллее Героев. По традиции цветы и венки были возложены к Вечному огню на братской могиле защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й Армий. Почтить память безымянных воинов пришли руководители города и области, депутаты, представители общественных организаций, сотрудники правоохранительных органов, рядовые волгоградцы. Памятные мероприятия сегодня также пройдут и на территории мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане. 

Справка. День Неизвестного солдата отмечается в России ежегодно 3 декабря в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны и за ее пределами. Эта дата выбрана не случайно: 3 декабря 1966 года в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах Неизвестного Солдата был перенесен из братской могилы на Ленинградском шоссе в Александровский сад к стенам Кремля.

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