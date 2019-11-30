Политика

В Волгограде левые силы вышли на митинг против олигархов и капиталистов

Политика 30.11.2019 13:59
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30.11.2019 13:59




Сегодня на площади Металлургов в Волгограде под эгидой Левого фронта состоялась санкционированная акция. Как сообщает ИА "Высота 102", организаторы заявили, что под девизом "Мы требуем перемен" выступают против оффшорно-олигархического капитализма. На митинг собрались около 40 человек. По итогам акции, которая длилась около получаса, принята резолюция. 

 

 

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