Политика

На съезде «Единой России» партийцы решают, как перезагрузить партию

Политика 23.11.2019 15:20
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23.11.2019 15:20



Обновление руководящих органов, новые приоритеты и проекты  - об этом сегодня говорят на съезде «Единой России» в Москве. Как сообщает ИА «Высота 102», только что завершилось совместное заседание Высшего и Генерального советов партии под руководством лидера политической силы Дмитрия Медведева. Участие в мероприятии принимает и делегация Волгоградской области. В ее составе губернатор Андрей Бочаров, секретарь реготделения партии Сергей Горняков, депутаты Госдумы от региона, члены регпарламента и представители городской думы Волгограда. 
Перезагрузка и новые форматы работы, по словам Дмитрия Медведева, нужны для того, чтобы «показать результат на выборах, сохранить политическое лидерство и продолжить курс на улучшение жизни граждан». В 2021 году состоятся выборы в Госдуму, о старте подготовки к которым сегодня, в том числе, идет речь на съезде. 
Руководство партии объявило в ходе съезда о создании при Генсовете шести тематических рабочих групп. «Мы планируем переформатировать работу Генсовета партии, чтобы это было не просто место, где мы получаем лычки, нашивки на погоны, греем кресло. Чтобы у каждого члена Генсовета был конкретный функционал», - цитирует высокопоставленного партийца пресс-служба «Единой России».
Одна из групп, к примеру, будет отвечать за вовлечение граждан в реализацию национальных проектов – вести разъяснительную работу в соцсетях, откликаться на обращения людей. Еще один блок касается правозащитной сферы. Для этих целей партия создает свой правозащитный центр. К его работе единороссы планируют привлекать, как было сказано, гражданское общество, не имеющее прямое отношение к партии. 
Отдельная  и самая животрепещущая для партии тема – обновление кадров.  Так, прозвучало, что кадры нужно именно «выращивать», обучать и мотивировать на высокие результаты на выборах. Традиционно на съезде партии раз в год проходит ротация членов Генерального и Высшего советов «ЕР». Перечень фамилий будет озвучен на пленарном заседании, которое начинается в эти минуты.

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