Под Волгоградом на хищении 20 тонн сырой нефти попались опытные рецидивисты

Расследования 18.11.2019 10:32
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18.11.2019 10:32
Водитель нефтевоза «Ман» был задержан на трассе в Городищенском районе в момент перевозки 20 тонн нефти, похищенной со сборного пункта, расположенного в Даниловском районе, сообщает ИА «Высота 102». По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, установлено, что под покровом ночи злоумышленники проникли на территорию, принадлежащую нефтяной компании, похитили сырую нефть и пытались вывезти ее на территорию Волгограда с целью дальнейшей продажи третьим лицам. Ущерб составил почти полмиллиона рублей. По данным полиции, в группу похитителей входили четверо мужчин - 39-летний житель Фроловского района, ранее судимый за бандитизм и разбойные нападения на дальнобойщиков, 34-летний оператор по добыче нефти и газа нефтяной компании, 45-летний директор коммерческой организации, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления в составе организованной группы, а также 36-летний водитель этой фирмы.
Следователями ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ - «Кража, совершенная из нефтепровода».
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