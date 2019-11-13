Спорт 13.11.2019 21:26
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13.11.2019 21:26
Сегодня волгоградские футболисты одержали победу над подмосковными "Химками". Счет матча, который прошел на стадионе "Арена-Химки", - 2:0. Как сообщает ИА "Высота 102", игра в первом тайме прошла почти на равных, острым можно было назвать лишь один момент, когда у соперников "Ротора" был шанс открыть счет. Но вратарь волгоградцев Юрий Нестеренко предотвратил взятие ворот. И футболисты "Ротора", и "Химок" придерживались одинаковой тактики и больше сидели в обороне, чем нападали. После перерыва игра пошла уже в более стремительном темпе - "Ротор" перехватил инициативу. На 53-й минуте гол в ворота "Химок" забил Олег Алейник после розыгрыша штрафного. И уже буквально через несколько минут Мухаммад Султонов реализовал пенальти, назначенный сопернику за "снос" игрока волгоградского клуба в штрафной зоне. Таким образом, "Ротор" заработал победные три очка и переместился в турнирной таблице ФНЛ на второе место, отправив "Химки" на третье. У "Ротора" сейчас 48 очков, у клуба из Подмосковья - 46.
Сегодняшний матч был важен для обоих соперников. "Ротор" наступал "Химкам" на пятки в буквальном смысле слова, отставая всего на одно очко.
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