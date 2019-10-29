Общество

«Греемся от кирпичей»: в ничейной пятиэтажке в Волгограде не начинался отопительный сезон

Общество 29.10.2019 19:33
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29.10.2019 19:33





Жители дома №123 по проспекту Жукова в Дзержинском районе Волгограда замерзают  в ожидании тепла в своих квартирах. Отопительный сезон, судя по оптимистичным отчетам властей, в Волгограде давно уже стартовал, чего не скажешь про эту пятиэтажку. Как рассказали ИА «Высота 102» жители, сразу после начала отопительного сезона рядом с домом «рванули» трубы. Рабочие «Концессий теплоснабжения» вырыли большую яму, смотреть на которую приходят все жильцы, надеясь зафиксировать признаки окончания работ и потепления батарей. Пока, правда, надежды не сбылись. Волгоградцы сообщили о своей беде уже всем, кому можно – в администрацию области, города и района, в прокуратуру и жилинспекцию. Но тепла в квартирах как не было, так и нет. Пожилые люди греют кирпичи, чтобы не замерзнуть в холодных помещениях.
По словам жителей, такого исхода они ожидали. В прошлом году еле-еле перезимовали в своих квартирах из-за того, что буквально перед отопительным сезоном УК «ЖКХ Дзержинского района», в управлении которой раньше находился их дом, бросила их на произвол судьбы. С той поры пошел уже второй год, как дом №123 по проспекту Жукова – ничейный, то есть у него нет никакой управляющей компании. При этом платежки за так называемое обслуживание дома людям приходят регулярно. По словам жильцов, в администрации Дзержинского района обещали, что примут участие в общем собрании жильцов и предложат им на выбор несколько УК. Однако с места дело так и не сдвинулось. 
Волгоградцы уверены – проблемный дом никому не нужен. В начале 80-х годов пятиэтажка стала расползаться,  стены и фундамент пытались спасти от разрушения металлическими стяжками, которыми до сих опоясан дом. Людей уже готовили к расселению. Однако прошло много лет и пятиэтажка чудесным образом «помолодела» и «исцелилась». Жильцы отправили уже кипу обращений во всевозможные инстанции, вплоть до Генеральной прокуратуры РФ, но чиновники упорно продолжают считать дом №123 по проспекту Жукова пригодным для жизни. «Вся беда нашего дома в том, что развалился Советский Союз», - говорит один из старожилов пятиэтажки, у жителей которой, похоже, не осталось шансов не только на новые квартиры, но и на элементарные удобства в виде горячих батарей.

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