Политика

Губернатор Волгоградской области отправил нового заместителя на поиски неравнодушных помощников

Политика 26.10.2019 19:29
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26.10.2019 19:29



Серия рабочих встреч с членами слегка обновленной команды главы Волгоградской области продолжилась сегодня разговором с бывшим главой Среднеахтубинского района. Как сообщает ИА «Высота 102, Геннадий Шевцов, ставший недавно заместителем губернатора, под прицелом видеокамеры получил задание обеспечить координацию деятельности в муниципальных образованиях и привлечение в ряды помощников региональной власти всех неравнодушных людей. «Только совместная работа с муниципальными образованиями, поселениями, представителями общественности и неравнодушного гражданского общества позволит нам в установленные сроки и с надлежащим качеством выполнить стоящие перед нами, Волгоградской областью, задачи», - сказал Андрей Бочаров своему новому заместителю. 
В новом статусе Геннадий Шевцов курирует в администрации области комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики и комитет по делам национальностей и казачества. 

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