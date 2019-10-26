Губернатор Волгоградской области отправил нового заместителя на поиски неравнодушных помощников







Серия рабочих встреч с членами слегка обновленной команды главы Волгоградской области продолжилась сегодня разговором с бывшим главой Среднеахтубинского района. Как сообщает ИА «Высота 102, Геннадий Шевцов, ставший недавно заместителем губернатора, под прицелом видеокамеры получил задание обеспечить координацию деятельности в муниципальных образованиях и привлечение в ряды помощников региональной власти всех неравнодушных людей. «Только совместная работа с муниципальными образованиями, поселениями, представителями общественности и неравнодушного гражданского общества позволит нам в установленные сроки и с надлежащим качеством выполнить стоящие перед нами, Волгоградской областью, задачи», - сказал Андрей Бочаров своему новому заместителю.

В новом статусе Геннадий Шевцов курирует в администрации области комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики и комитет по делам национальностей и казачества.



