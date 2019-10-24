Аналитика

В Волгоградской области почти 60 тысяч человек в поисках работы

Аналитика 24.10.2019 08:51
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24.10.2019 08:51


В Волгоградской области снизилось количество безработных. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росстате, по данным на 1 октября в регионе искали работу 59,7 тысяч человек. Месяцем ранее таких было 60,7 тысяч человек. Соответственно, снизился и уровень безработицы – с 4,9% до 4,7%. Между тем, в ЮФО самая высокая безработица в Калмыкии – 9,5%, самая низкая – в Севастополе (3,8%). 

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