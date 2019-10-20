Задушенную сотрудницу детского сада в Волгограде нашли в овраге

Происшествия 20.10.2019 11:08
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20.10.2019 11:08
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства помощницы директора одного из детских садов Волгограда, которая без вести пропала 15 октября. Как стало известно ИА «Высота 102», труп был найден накануне в овраге в районе улицы Типографской. Предположительно, женщина была задушена в ходе ссоры со своим знакомым – гражданином Грузии. По данным источника в следственных органах, он уже дал признательные показания.
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