Вырубка деревьев на Третьей Продольной напугала жителей Краснооктябрьского района Волгограда

Экология 14.10.2019 11:01
9414 6
14.10.2019 11:01
Жители поселка Солнечный забили тревогу из-за вырубки деревьев рядом с Третьей Продольной магистралью. Председатель ТОС «Солнечный» направила обращения с просьбой вмешаться в ситуацию главе администрации Краснооктябрьского района и в прокуратуру. Об этом ИА «Высота 102» сообщила активистка Нина Арчаковская. «От имени и по поручению жителей микрорайона «Солнечный», частного сектора Гормолзавод №3, трех девятиэтажных домов направляю запрос о законности вырубки лесополосы, граничащей на северо-западе с территорией нашего микрорайона», - указано в письме председателя ТОС.
По словам активистки, на расчищенной территории, которая уже составляет несколько сотен квадратных метров, развернется масштабное строительство коммерческого объекта. Однако законна ли проводимая вырубка – гражданам не известно.
В пресс-службе администрации Волгограда информагентству подтвердили, что на данном участке инвестор планирует возвести региональный логистический комплекс. Для этих целей в апреле 2019 года был заключен договор на аренду земельного участка площадью 50 гектаров. Проектом предусмотрено поэтапное строительство комплекса зданий, в том числе, придорожного сервиса, складские и распределительные помещения, магазины, объекты коммунального обслуживания.
Зеленые насаждения, которые растут на этой территории, прошли комиссионное обследование, по итогам которого компания получила разрешение на вырубку нескольких сухостойных деревьев. Если для дальнейшего строительства потребуется дополнительная вырубка, то инвестор будет обязан получить в администрации района соответствующее разрешение и заплатить компенсацию.
Реклама
Популярное по теме
16.09.2019 14:12
18233 14
20.09.2019 09:59
16550 15
19.09.2019 10:03
13891 17
Забили родники и появилась рыба: ерик под Волгоградом преобразился на радость дачникам06.10.2019 22:00
Экологи запретили купаться в волгоградском пруду05.10.2019 17:25
«Управление отходами–Волгоград»: складирование отходов вне специально отведенных мест приводит к образованию стихийных свалок04.10.2019 14:31
Парк железнодорожной больницы Волгограда увеличился на 50 деревьев04.10.2019 12:37
Под Волгоградом облагородили кладбище домашних животных04.10.2019 12:23
Благоустройство территории скотомогильника в Дубовке Волгоградской области было проведено по требованию Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светлана Чайковская, надзорное ведомство указало...
В Волгоградской области День Дона экологи и волонтеры отмечают большой уборкой04.10.2019 11:15
«Свалка навсегда»: в Волгоградской области полигон под Светлым Яром передадут с отходами01.10.2019 11:50
Количество контейнеров в Волгоградской области увеличилось до 28 тысяч30.09.2019 15:27
К деньгам и сытым кабанам: В Волгоградской области на славу уродились желуди29.09.2019 15:55
Волгоградцу предъявили счёт за погибшую в ДТП косулю29.09.2019 12:01
Прокуратура заставила фермера навести чистоту на сельхозземлях в Волгоградской области26.09.2019 14:31
Для администрации Волгограда пробил час взять на контроль слив сточных вод25.09.2019 12:49
Более миллиона взыскали с жителя Урюпинска за варварскую вырубку дубов25.09.2019 10:31
Администрацию Волгограда «приговорили» к ликвидации 15 свалок в городских лесах20.09.2019 15:02
В Волгограде начато расследование массовой гибели птиц и рыбы в пруду в жилом комплексе20.09.2019 09:59
Реклама