Вырубка деревьев на Третьей Продольной напугала жителей Краснооктябрьского района Волгограда





Жители поселка Солнечный забили тревогу из-за вырубки деревьев рядом с Третьей Продольной магистралью. Председатель ТОС «Солнечный» направила обращения с просьбой вмешаться в ситуацию главе администрации Краснооктябрьского района и в прокуратуру. Об этом ИА «Высота 102» сообщила активистка Нина Арчаковская. «От имени и по поручению жителей микрорайона «Солнечный», частного сектора Гормолзавод №3, трех девятиэтажных домов направляю запрос о законности вырубки лесополосы, граничащей на северо-западе с территорией нашего микрорайона», - указано в письме председателя ТОС.

По словам активистки, на расчищенной территории, которая уже составляет несколько сотен квадратных метров, развернется масштабное строительство коммерческого объекта. Однако законна ли проводимая вырубка – гражданам не известно.





В пресс-службе администрации Волгограда информагентству подтвердили, что на данном участке инвестор планирует возвести региональный логистический комплекс. Для этих целей в апреле 2019 года был заключен договор на аренду земельного участка площадью 50 гектаров. Проектом предусмотрено поэтапное строительство комплекса зданий, в том числе, придорожного сервиса, складские и распределительные помещения, магазины, объекты коммунального обслуживания.

Зеленые насаждения, которые растут на этой территории, прошли комиссионное обследование, по итогам которого компания получила разрешение на вырубку нескольких сухостойных деревьев. Если для дальнейшего строительства потребуется дополнительная вырубка, то инвестор будет обязан получить в администрации района соответствующее разрешение и заплатить компенсацию.







