Культура

«Ростелеком» продолжает проект по обучению детей актерскому мастерству в Волгограде

Культура 08.10.2019 10:11
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08.10.2019 10:11


Курс актерского мастерства, организованный «Ростелекомом» совместно с Волгоградским молодежным театром, возобновил работу. Постигать тонкости актерского искусства и развивать свои таланты продолжают двадцать подростков. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора, это те, кто наиболее ярко проявил себя занимаясь в школьных студиях, а затем и был отобран минувшей весной организаторами проекта «Шаг на сцену». 
С подающими надежды юными актерами возобновили занятия именитые мастера Волгоградского молодежного театра, а также театральные деятели из Москвы и Санкт-Петербурга. Помимо развития собственно актерско-режиссерских компетенций, навыков сценической речи и мастерства публичных выступлений, школьники посещают выставки, спектакли и мастер-классы, формируя эстетический вкус и критическое творческое мышление. 
Интенсивный курс актерского мастерства, рассчитанный на 9 месяцев, завершится в декабре 2019 года. Выпускники представят на суд зрителей и наставников свою коллективную работу – театральную постановку, в которой смогут продемонстрировать все, чему научились за время участия в проекте. Подростков также ожидает творческий выпускной с вручением сертификатов о прохождении курса актерского мастерства. 
«Мир современных школьников насыщен цифровым контентом и виртуальным общением. Но не менее важно то, что окружает подростков в реальной жизни, гармоничное развитие личности и возможность проявить себя. Являясь национальным цифровым оператором, мы считаем необходимым создавать не только безопасную цифровую среду, но и социокультурную, реализовывать и поддерживать инициативы для молодежи, приобщающие к настоящему искусству, позволяющие познать и раскрыть собственную личность, выразить свою точку зрения, мысли и переживания.
Таким и является проект «Шаг на сцену», нацеленный на освоение школьниками актерского мастерства, интеграцию в тонкий мир театрального жанра и приуроченный к Году театра. У проекта было яркое начало, уверен, что и продолжение будет не менее ярким, насыщенным и интересным для его участников», – подчеркнул директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Пулинец.  
Интерактивный проект «Шаг на сцену» по обучению талантливых волгоградских школьников актерскому мастерству призван способствовать общему и всестороннему развитию подростков, а также содействовать социальной адаптации детей, их интеграции в театральную и творческую среду. Аналогичный проект действует в столице Северной Осетии-Алании – Владикавказе.   

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