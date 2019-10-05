Приставы из Твери исправили ошибку со списанием чужих долгов с карты волгоградца

Расследования 05.10.2019 10:22
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05.10.2019 10:22
Перед волгоградцем Сергеем Кузнецовым извинились судебные приставы из Осташковского района Тверской области за ошибку, из-за которой Сергей лишился денег, списанных с его карты. Как рассказал ИА «Высота 102» волгоградец, он принял извинения. Банк также вернул ему деньги. Кроме того, волгоградца включили в так называемый всероссийский банк-«двойников» во избежание подобной ситуации. Но, как признался Сергей Кузнецов, ему пришлось потрепать немало нервов, чтобы добиться справедливости.
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что Сергей Кузнецов пострадал из-за своего «двойника» - ровесника с такой же фамилией и именем, который проживает в Осташковском районе Тверской области. О существовании двойника он узнал в прошлом году, когда получил требование оплатить штрафы от ГИБДД по Тверской области, где никогда в жизни не был. Потребовалось потратить много времени в походах по местным ГУВД и УФССП для того, чтобы избавиться от чужого долга. Однако некоторое время назад с его карты вдруг списали средства – правда, всего 10 рублей с копейками. Именно столько оставалось на карте после того, как он оплатил коммуналку и другие платежи. Но встревожило другое – в СМС содержалась информация об остатке долга в размере… 62 тысяч рублей. Как выяснилось, вновь задолжал его тезка и однофамилец из Тверской области. Сергею Кузнецову понадобилось немало времени, чтобы добиться аннулирования в отношении него исполнительного производства. Хотя приставы могли и не допустить такой ошибки, если бы сравнили ИНН, паспорт, СНИЛС и другие персональные данные настоящего должника с его данными.
А вот у другого волгоградца Виктора Шеремета, который попал в еще более нелепую ситуацию, пока не получается добиться справедливости. С его зарплатной карты, напомним, списали 3 с лишним тысячи рублей, еще столько же он должен был доплатить по загадочному исполнительному производству, а на его карту наложили арест. Выяснилось, что пристав-исполнитель Шейхахмед Дадаев «повесил» на Виктора Шеремета долги даже не его «двойника», а человека с совершенно другим именем, отчеством и фамилией! Пристав Дадаев заявил ему, что действовал на основании возбужденного судом административного дела. Однако в этом деле фигурирует совсем другой человек, удалось выяснить Виктору. Он уже направил жалобу в службу судебных приставов с требованием разобраться в этой вопиющей истории, но ответа пока нет. Кроме того, Виктор обратился к приставам с ходатайством ознакомиться с тем самым загадочным исполнительным производством, чтобы наглядно доказать, что судебное решение вынесено в отношении совсем другого человека. Но и эту его просьбу приставы выполнить пока не спешат. Редакция ИА «Высота 102» будет следить за развитием событий.
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