Банковские карты волгоградцев опустошают из-за ошибок приставов





В Волгограде продолжают наказывать «двойников» за долги их однофамильцев. Но, как выясняется, оказаться «на крючке» у пристава можно и без каких бы то ни было совпадений по имени.

Без вины виноватые

Волгоградец Сергей Кузнецов в третий раз вынужден доказывать приставам Осташковского района Тверской области, что является законопослушным гражданином, а реальный должник – его полный тезка и ровесник, который проживает в Осташковском районе Тверской области. Как сообщил ИА «Высота 102» Сергей Владимирович, о существовании двойника он узнал в прошлом году, когда получил требование оплатить штрафы от ГИБДД по Тверской области, где никогда в жизни не был. Потребовалось потратить много времени и нервов в походах по местным ГУВД и УФССП для того, чтобы избавиться от чужого долга. Несколько дней назад о жителе Тверской области Кузнецову вновь напомнили волгоградские судебные приставы-исполнители.

- Я получил СМС, что с моей карты Сбербанка по номеру исполнительного производства списаны средства, - рассказывает Сергей Кузнецов. -- Денег на тот момент на счету было немного – 10 рублей с копейками. Буквально за час до списания у меня на карте была большая сумма, но, по счастливому стечению обстоятельств, я успел оплатить коммунальные и прочие платежи. Поначалу, я даже не придал значения несущественной денежной потере, но когда в конце СМС прочел, что остаток моего долга составляет почти 62 тысячи рублей, понял, что получил очередной «привет» от своего двойника из Осташковского района.

Сергей Кузнецов, научен горьким опытом общения с судебными приставами и знает, что исправлять свои же ошибки они не спешат. Весь день он атаковал их телефонными звонками и в итоге добился аннулирования в отношении него исполнительного производства. Но радость торжества справедливости длилась не долго. Следом за приятным известием он получил СМС от Сбербанка, где ему дали понять, что списанные средства банк возвращать не будет.

"Ничего прощать не собираюсь, -- решительно настроен на борьбу Сергей Кузнецов. -- И дело не в сумме потерянных денег, а в принципе. Я понимаю, что Сергеев Владимировичей Кузнецовых в стране может быть много, но в Волгограде в моей квартире я прописан и проживаю такой один, у меня есть паспорт, ИНН, СНИЛС с персональными номерами, что могло исключить ошибку, если бы приставы ответственно относились к своим должностным обязанностям и внимательно изучали документы. В моем случае они трижды незаконно, необоснованно пытались меня наказать. С меня хватит. Я подал заявление в полицию с требованием привлечь к ответственности за халатное отношение к своим должностным обязанностям пристава-исполнителя Краснооктябрьского районного отдела Волгограда Васильеву Татьяну Викторовну".

Сергей Кузнецов признался, что сегодня живет в ожидании новых неприятностей. Сейчас он опасается хранить деньги на банковской карте, не рискует выезжать за границу -- боится, что его могут не выпустить из страны из-за очередных долгов двойника.

Волгоградец Сергей Хохлов - известный волгоградский журналист - по своему опыту знает, что испытывает законопослушный гражданин, когда ему ни с того, ни с сего «за того парня» таможня не дает добро на вылет. О существовании своего двойника, который является полным тезкой и ровесником, он узнал в здании аэропорта, во время прохождения досмотра перед вылетом в заграничную командировку. Почти час потребовался приставам для того, чтобы выяснить, что волгоградец Сергей Хохлов долгов не имеет. Командировка к счастью не сорвалась, но неприятный осадочек остался.

В ноябре прошлого года был принят законопроект, который должен был избавить двойников от расплаты за долги однофамильцев. Законодатель обязал приставов в исполнительном листе помимо общих сведений (таких как ФИО, число, год и месяц рождения) указывать хотя бы один из таких идентификаторов как номер паспорта, СНИЛС, водительское удостоверение и др. Но несмотря на важные дополнения, ситуация не изменилась. И добропорядочные граждане, как и прежде, вынуждены обивать пороги отделов УФССП, доказывать, что они никому ничего не должны и просить приставов разблокировать свои счета и карты, а также вернуть незаконно списанные приставами деньги.

Нарочно не придумаешь

Порой для того, чтобы с легкой руки приставов попасть «на крючок» чужих долгов не обязательно иметь двойника. В этом недавно убедился волгоградец Виктор Шеремет.

"Я получил СМС, что с моей зарплатной карты списаны 3 с лишним тысячи рублей, еще столько же я был обязан доплатить по загадочному исполнительному производству, кроме того на карту был наложен арест. Но я то знаю, что никаких административных правонарушений не совершал. Пристав-исполнитель Шейхахмед Рамазанович Дадаев (с чьей легкой руки я оказался штрафником) отказался показать мне дело об административном правонарушении. И это несмотря на то, что согласно ст. 50 ФЗ «Об исполнительном производстве» обязан был ознакомить меня с материалами. Он только вручил мне постановление о возбуждении в отношении меня исполнительного производства от 3 июля 2019 года, где значился номер дела и номер судебного участка, где принималось решение".

В суде Виктору Андреевичу Шеремету удалось выяснить, что административное дело под данным номером действительно существует, но возбуждено оно было в отношении Игоря Станиславовича Короткова (фамилия изменена). Но даже, несмотря на полученную в суде копию решения, с фамилией, именем и отчеством другого человека, пристав-исполнитель Дадаев продолжает упрямо настаивать на своем: «Ошибки быть не может».

"Я подал заявление начальнику Дзержинского отдела УФССП, обратился с жалобой в прокуратуру. В надзорном ведомстве, где ошибки приставов с двойниками не редкость, мой случай показался настолько абсурдным, что меня несколько раз переспросили, но проверив, представленные документы, убедились, что при отсутствии каких либо совпадений по имени на меня повесили долг другого человека", - рассказал Виктор Шеремет.

Главный судебный пристав России Дмитрий Аристов в интервью федеральным изданиям обещал, что при установлении ошибок при вынесении исполнительных производств, приставы незамедлительно отменят все наложенные аресты и ограничения с невинно пострадавших, а также примут меры по возврату неправомерно списанных средств. Но в Волгограде подчиненные главного судебного пристава, как показывают примеры Сергея Кузнецова и Виктора Шеремета свои ошибки исправлять не спешат.



