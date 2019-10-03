Происшествия 03.10.2019 19:46
19641 4
03.10.2019 19:46
Сегодня в Волгограде при экстренной транспортировке из аэропорта Волгограда скончалась двухмесячная пассажирка самолета. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в экстренных службах. Воздушное судно, которое направлялось из Грозного в Москву, в 16.30 совершило экстренную посадку в городе-герое. Причиной явилось резкое ухудшение самочувствия маленькой девочки, которую везли в столицу для лечения. У ребенка имелся ряд серьезных заболеваний - выраженная гипоплазия аортального клапана, хроническая сердечная и белковая недостаточность.
До приезда бригады медиков неоднократно фиксировалась клиническая смерть младенца. Во время эвакуации в областную клиническую больницу ребенок скончался в карете "Скорой помощи".
Реклама
Популярное по теме
18.09.2019 08:40
39954 14
24.09.2019 22:31
19385 1
16.09.2019 15:36
18665 20
Все сообщения о минировании ТРЦ в Волгограде оказались ложными02.10.2019 15:55
Происшествия 02.10.2019 15:55
9928 1 Обсудить
"Осеннее обострение": в Волгограде из-за угроз эвакуируют торговые центры02.10.2019 12:50
Происшествия 02.10.2019 12:50
6636 1 Обсудить
Волгоградские собиратели «лайков» в полицейской форме ответили по закону01.10.2019 18:32
Происшествия 01.10.2019 18:32
3259 3 Обсудить
В Волгоградской области два человека погибли в улетевшей с дороги легковушке01.10.2019 17:13
Происшествия 01.10.2019 17:13
8830 2 Обсудить
Лже-полицейские дают пояснения в полиции Волгограда из-за видео ради лайков01.10.2019 15:42
Происшествия 01.10.2019 15:42
4537 11 Обсудить
В Волгограде пенсионерка скончалась от отравления грибами01.10.2019 09:18
Происшествия 01.10.2019 09:18
5694 2 Обсудить
Пожар в девятиэтажке в Волгограде выгнал на улицу 32 человека30.09.2019 23:08
Происшествия 30.09.2019 23:08
3311 0 Обсудить
Семейная драма: под Волгоградом пенсионер застрелил экс-супруга дочери и свел счеты с жизнью30.09.2019 13:03
Происшествия 30.09.2019 13:03
3344 0 Обсудить
Под Волгоградом столкнулись два авто из-за больного эпилепсией водителя30.09.2019 10:41
Происшествия 30.09.2019 10:41
2017 8 Обсудить
В Волжском пенсионерка попала в больницу после падения в автобусе29.09.2019 09:53
Происшествия 29.09.2019 09:53
2088 0 Обсудить
В Волгоградской области группа молодежи попала в страшное ДТП29.09.2019 09:40
Происшествия 29.09.2019 09:40
6873 0 Обсудить
В Волгограде водитель сбил подростка и сбежал28.09.2019 12:02
Происшествия 28.09.2019 12:02
3122 0 Обсудить
Деньги за букет: в Волгограде разыскивают налетчиков на цветочные павильоны (ВИДЕО)28.09.2019 11:14
Происшествия 28.09.2019 11:14
6335 3 Обсудить
Житель Москвы на желтом авто улетел в кювет под Волгоградом28.09.2019 10:36
Происшествия 28.09.2019 10:36
1888 4 Обсудить
Водителя из Волгограда на пути в столицу остановила косуля28.09.2019 10:25
Происшествия 28.09.2019 10:25
1934 3 Обсудить
Реклама