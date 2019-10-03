Происшествия

В Волгограде скончалась двухмесячная пассажирка авиарейса "Грозный - Москва"

Происшествия 03.10.2019 19:46
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03.10.2019 19:46


Сегодня в Волгограде при экстренной транспортировке из аэропорта Волгограда скончалась двухмесячная пассажирка самолета. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в экстренных службах. Воздушное судно, которое направлялось из Грозного в Москву, в 16.30 совершило экстренную посадку в городе-герое. Причиной явилось резкое ухудшение самочувствия маленькой девочки, которую везли в столицу для лечения. У ребенка имелся ряд серьезных заболеваний - выраженная гипоплазия аортального клапана, хроническая сердечная  и белковая недостаточность.
До приезда бригады медиков неоднократно фиксировалась клиническая смерть младенца. Во время эвакуации в областную клиническую больницу ребенок скончался в карете "Скорой помощи".

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