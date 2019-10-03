



Сегодня в Волгограде при экстренной транспортировке из аэропорта Волгограда скончалась двухмесячная пассажирка самолета. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в экстренных службах. Воздушное судно, которое направлялось из Грозного в Москву, в 16.30 совершило экстренную посадку в городе-герое. Причиной явилось резкое ухудшение самочувствия маленькой девочки, которую везли в столицу для лечения. У ребенка имелся ряд серьезных заболеваний - выраженная гипоплазия аортального клапана, хроническая сердечная и белковая недостаточность.