ТЦ «Ворошиловский»: начните свой октябрь ярко





Яркое шоу – совместное выступление артистов и блогеров, огромная и стильная фотозона, интересная развлекательная программа, профессиональная бьюти-зона. С этих мероприятий стартует первая суббота октября в ТЦ «Ворошиловский», сообщили ИА «Высота 102» организаторы.

«К своему 44-летию «Торгушка» подготовила море сюрпризов всем тем, кто поделился с нами своим сокровенным желанием и был готов поверить в чудо! — поделились организаторы акции «44 мечты»*. — Кто-то мечтает взлететь к облакам на вертолете, кто-то спуститься на парашюте, для кого-то главная мечта – помочь больным детям, а кому-то очень хочется побывать в другой стране. И мы уверены, что всё, что существует на свете – когда-то было чьей-то мечтой!»

ТЦ «Ворошиловский» осуществит мечты: Марианны, которая исполнит музыкальную композицию совместно с кавер-группой «Атика» (@atika_group); Татьяны и танцевального коллектива «Каскад» (@show_ballet_kaskad); воспитанницы продюсерского центра «Face Time» (@facetime_ft) Елизаветы, которая споет в дуэте с волгоградским вокалистом Елисеем Середой (@elisei_sereda).

А всех, кто мечтает выступить на сцене вместе с профессиональными артистами нашего города, ТЦ «Ворошиловский» приглашает 5 октября с 15:00 до 18:00 на финал акции «44 мечты»*.

Справка.

Всем участникам акции «44 мечты»* обязательна предварительная регистрация: с 10:00 до 15:00 05.10.2019 г. на промо-стойке. Необходимо предъявить чеки, купоны и паспорт.

*Подробную информацию об организаторе, правилах проведения мероприятия, количестве призов или выигрышей по его результатам, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на официальном сайте ТЦ «Ворошиловский» , по телефону: 8-937-090-24-22 и в социальных сетях.

Возрастное ограничение: 18+

Организатор: ООО «ТЦ-Мегаполис», ОГРН 1043400416773, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 9б

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