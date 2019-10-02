"Осеннее обострение": в Волгограде из-за угроз эвакуируют торговые центры





Очередная волна анонимных угроз о якобы заложенных бомбах поступила сегодня в ряд торговых центров в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102", в настоящее время проводится эвакуация персонала и посетителей Ворошиловского торгового центра, а также "Парх Хауса" в Дзержинском районе. Помещения обследуют сотрудники оперативных служб с привлечением кинологов с собаками. По предварительным данным, угрозы поступили в виде писем на электронную почту ТРЦ.

К слову, сегодня утром появились сообщения об эвакуации посетителей и персонала в ТРК "Акварель". Как стало известно информагентству, это не связано с анонимным сообщением о минировании. По одной из версий, в ТРЦ утром проверяли пожарную сигнализацию, по другой - людей эвакуировали из-за сбежавшей из ручного зоопарка змеи.





Отметим, что массовая рассылка ложных сообщений о минировании была зафиксирована в Волгограде в мае текущего года. Тогда также проводилась эвакуация, все объекты были тщательно проверены сотрудниками оперативных служб. Информация о заложенных в зданиях взрывных устройствах не подтвердилась.