Политика

В Волгоградской облдуме поделили портфели среди честных людей

Политика 30.09.2019 14:59
2336 23
30.09.2019 14:59


В Волгоградской облдуме  поделили портфели между новоизбранными депутатами. На  первом заседании фракции «ЕР» в облдуме прозвучало предложение расширить количество структурных подразделений парламента. Вместо 12 их будет 14.  Добавится один новый комитет и одна комиссия.
Руководящие должности могут получить:
Илья Кошкарев
Владимир Ефимов
Валентина Гречина
Ирина Соловьева 
Наталья Семенова
Алексей Волоцков 
Татьяна Бухтина
Руслан Шарифов
Станислав Коротков
Александр Осипов
Михаил Струк
Евгений Шаманаев
Олег Савченко
Единоросс Савченко возглавит новую комиссию по реализации национальных проектов. В действующей структуре только две комиссии, эта станет третьей. Остальные две - по вопросам регламента и парламентского контроля, а также депутатской этике и противодействию коррупции - могут достаться Александру Осипову и Евгению Шаманаеву, соответственно.
Свои посты сохраняют несколько человек. Так, Наталья Семенова по-прежнему будет руководить комитетом по охране здоровья, Илья Кошкарев остается с бюджетной политикой, за Владимиром Ефимовым - аграрный блок.
Новый комитет по экологическим вопросам отойдет Ирине Соловьевой. Татьяна Бухтина станет главной по культуре. Руслан Шарифов будет заведовать  комитетом по развитию промышленности. Станислав Коротков  станет председателем комитета по экономике. Михаил Струк также может стать руководителем комитета по государственному строительству. Валентина Гречина будет главной по вопросам строительства и ЖКХ. Депутат Алексей Волоцков  возглавит комитет по образованию и молодежной политике, а депутат Борис Коротков станет главным по социальной политике регпарламента. 




Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доставка по Волгограду-БЕСПЛАТНАЯ! Подробности по т. 955005

Слуховые аппараты. Необходима консультация специалиста.
Популярное по теме
Ветер конъюктуры гонит их вперед: как VIP-гости на инаугурацию губернатора Волгоградской области прибывали
24.09.2019 13:30
30905 30
В администрации Волгоградской области - массовые отставки
24.09.2019 14:23
20875 17
Стали известны имена четырех вице-спикеров Волгоградской облдумы
30.09.2019 13:44
18793 27
Политика
30.09.2019 16:59
Политика 30.09.2019 16:59
1138 4 Обсудить

0
Далее
Политика
30.09.2019 16:08
Политика 30.09.2019 16:08
11830 21 Обсудить

0
Далее
Политика
30.09.2019 13:44
Политика 30.09.2019 13:44
18793 27 Обсудить

0
Далее
Политика
30.09.2019 11:29
Политика 30.09.2019 11:29
8192 19 Обсудить

0
Далее
Политика
30.09.2019 10:21
Политика 30.09.2019 10:21
11688 11 Обсудить

0
Далее
Политика
30.09.2019 10:13
Политика 30.09.2019 10:13
1848 19 Обсудить

0
Далее
Политика
29.09.2019 12:38
Политика 29.09.2019 12:38
8011 21 Обсудить

0
Далее
Политика
28.09.2019 18:47
Политика 28.09.2019 18:47
25172 19 Обсудить

0
Далее
Политика
28.09.2019 12:54
Политика 28.09.2019 12:54
13662 3 Обсудить

0
Далее
Политика
28.09.2019 12:27
Политика 28.09.2019 12:27
3214 0 Обсудить

0
Далее
Политика
28.09.2019 11:51
Политика 28.09.2019 11:51
3346 17 Обсудить

0
Далее
Политика
28.09.2019 10:48
Политика 28.09.2019 10:48
5721 6 Обсудить

0
Далее
Политика
26.09.2019 13:57
Политика 26.09.2019 13:57
3406 5 Обсудить

0
Далее
Политика
25.09.2019 17:32
Политика 25.09.2019 17:32
23352 12 Обсудить

0
Далее
Политика
25.09.2019 17:05
Политика 25.09.2019 17:05
13854 11 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:59
В едином порыве: депутаты Волгоградской облдумы распределили ключевые портфелиСмотреть фотографии
16:08
Новый созыв Волгоградской облдумы сроднился на первом же заседанииСмотреть фотографии
15:34
«Сформулируйте яснее»: волгоградец озадачил суд иском на 600 триллионов рублейСмотреть фотографии
15:27
Количество контейнеров в Волгоградской области увеличилось до 28 тысячСмотреть фотографии
14:59
В Волгоградской облдуме поделили портфели среди честных людей Смотреть фотографии
13:53
Волгоградская область сохранила здоровые позицииСмотреть фотографии
13:46
В Волгоградской области продажа виртуальной пшеницы принесла мошеннику 25 миллионовСмотреть фотографии
13:44
Стали известны имена четырех вице-спикеров Волгоградской облдумыСмотреть фотографии
13:03
Семейная драма: под Волгоградом пенсионер застрелил экс-супруга дочери и свел счеты с жизньюСмотреть фотографии
12:51
В Волгограде подступы к главному музею превратили в туалетСмотреть фотографииCмотреть видео
12:26
Остановкам в Волгограде устроили банный деньСмотреть фотографии
11:55
В Волгограде на набережной начали строить мостСмотреть фотографии
11:29
Выбрали молодого: лидером фракции «Единой России» в Волгоградской облдуме стал Михаил СтрукСмотреть фотографии
10:41
Под Волгоградом столкнулись два авто из-за больного эпилепсией водителяСмотреть фотографии
10:21
Два депутата-агрария претендуют на кресло руководителя фракции единороссов в Волгоградской облдумеСмотреть фотографии
10:13
«Единая Россия» по-хозяйски распорядилась свободными мандатами Волгоградской гордумыСмотреть фотографии
09:25
«Ростелеком» представил волгоградцам Единую биометрическую системуСмотреть фотографии
19:54
В Волгограде «Ротор» выдал победный результат в игре с гостями из ХабаровскаСмотреть фотографии
18:51
«Ротор» и «СКА-Хабаровск» устроили пиршество голов на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
17:30
Покорители целины: в Волгограде на освоение бесплатных участков многодетным предложили потратить миллионы рублей Смотреть фотографииCмотреть видео
16:28
Высокопоставленные чиновники Волгоградской области ставят под удар жизнь детейСмотреть фотографии
15:55
К деньгам и сытым кабанам: В Волгоградской области на славу уродились желудиСмотреть фотографии
14:40
В Волгограде законсервируют превращающийся в руины ДК имени КироваСмотреть фотографии
12:38
Волгоградские коммунисты одобрили фальсификации на выборахСмотреть фотографии
12:01
Волгоградцу предъявили счёт за погибшую в ДТП косулюСмотреть фотографии
10:47
На новой дороге через Волжскую ГЭС устанавливают новые перилаСмотреть фотографии
09:53
В Волжском пенсионерка попала в больницу после падения в автобусеСмотреть фотографии
09:40
В Волгоградской области группа молодежи попала в страшное ДТПСмотреть фотографии
09:03
В Волгоградской области пообещали достать новый ФАП из-под землиСмотреть фотографии
18:56
В Волгоградской области 500 стоматологов вышли на футбольное полеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 