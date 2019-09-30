В Волгоградской облдуме поделили портфели среди честных людей





В Волгоградской облдуме поделили портфели между новоизбранными депутатами. На первом заседании фракции «ЕР» в облдуме прозвучало предложение расширить количество структурных подразделений парламента. Вместо 12 их будет 14. Добавится один новый комитет и одна комиссия.

Руководящие должности могут получить:

Илья Кошкарев

Владимир Ефимов

Валентина Гречина

Ирина Соловьева

Наталья Семенова

Алексей Волоцков

Татьяна Бухтина

Руслан Шарифов

Станислав Коротков

Александр Осипов

Михаил Струк

Евгений Шаманаев

Олег Савченко

Единоросс Савченко возглавит новую комиссию по реализации национальных проектов. В действующей структуре только две комиссии, эта станет третьей. Остальные две - по вопросам регламента и парламентского контроля, а также депутатской этике и противодействию коррупции - могут достаться Александру Осипову и Евгению Шаманаеву, соответственно.

Свои посты сохраняют несколько человек. Так, Наталья Семенова по-прежнему будет руководить комитетом по охране здоровья, Илья Кошкарев остается с бюджетной политикой, за Владимиром Ефимовым - аграрный блок.

Новый комитет по экологическим вопросам отойдет Ирине Соловьевой. Татьяна Бухтина станет главной по культуре. Руслан Шарифов будет заведовать комитетом по развитию промышленности. Станислав Коротков станет председателем комитета по экономике. Михаил Струк также может стать руководителем комитета по государственному строительству. Валентина Гречина будет главной по вопросам строительства и ЖКХ. Депутат Алексей Волоцков возглавит комитет по образованию и молодежной политике, а депутат Борис Коротков станет главным по социальной политике регпарламента.















