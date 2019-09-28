Второй претендент на пост спикера Волгоградской облдумы «болеет» за Александра Блошкина

Политика 28.09.2019 12:27
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28.09.2019 12:27
Делегаты конференции реготделения "Единой России" готовятся к тайному голосованию по кандидатуре на пост спикера Волгоградской облдумы, сообщает корр. ИА «Высота 102». Поскольку Устав партии требует проводить голосование на альтернативной основе, региональный лидер ЕР был вынужден назвать второго претендента на пост спикера. Сергей Горняков озвучил фамилию своего заместителя, депутата облдумы Сергея Булгакова. Его фамилия, а также фамилия Блошкина внесены в бюллетени для голосования, в котором примут участие 194 делегата партийной конференции.
Горняков поинтересовался у партийцев, есть ли смысл давать слово претендентам. Исход голосования всем ясен - кандидатуру Блошкина час назад единороссам внес лично губернатор. После паузы в несколько секунд Булгаков заявил, что хочет выступить. Он поблагодарил руководителя реготделения за выдвижение его кандидатуры, но тут же добавил: "Я предлагаю поддержать Александра Блошкина". Таким образом, он свел на нет альтернативный принцип голосования.
Сейчас поток делегатов хлынул к кабинкам для голосования. В ближайший час лидер регионального отделения "Единой России" озвучит результаты и имя человека, который возглавит Волгоградскую областную думу. Отметим, что своих кандидатов на этот пост могут выдвинуть и другие фракции заксобрания, однако шансы "протолкнуть" своего - ничтожные. Контрольный пакет голосов в новом созыве областной думы имеет "Единая Россия", а это значит, что сюрпризов на первом заседании Волгоградской областной думы, которое пройдет 30 сентября, ожидать не стоит.
Вопросы по кандидатурам заместителей председателя Волгоградской областной думы сегодня на партийной конференции не звучали.
UPD: "за" Александра Блошкина проголосовали 175 делегатов. Сергей Булгаков получит 9 голосов.
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